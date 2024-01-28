البحوث الزراعية: زراعة الانسجة تقنية لتعزيز انتاج النباتات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 27 كانون الثاني (بترا)- تعد زراعة الانسجة النباتية تقنية مبتكرة لتعزيز انتاج النباتات والحفاظ على التنوع الحيوي وتعتبر إحدى التقنيات الرائدة في علم النبات، بحسب الدكتورة دعاء ابو درويش من المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وقالت في بيان إن تقنية زراعة الأنسجة النباتية تعرف بأنها مجموعة من التقنيات التي تعمل على زراعة قطع صغيرة من الأنسجة والخلايا والأعضاء في بيئة إنبات معقمة ومناسبة ومتحكم بها وتكون هذه البيئة على شكل محلول يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة و الهرمونات النباتيّة لاكثار نباتات جديدة والمساعدة على نموها، تعتمد هذه التقنية على القدرة الكامنه للخلايا والمعروفة باسم Totipotancy حيث تتمكن أي خلية حية من ان تتجد ذاتيا وإنتاج نبات كامل مطابق للنبات الأم.
واضافت أن الزراعة التقليدية تواجه تحديات منها قلة الموارد وارتفاع التكاليف ومحدودية الأراضي الزراعية والمياه لتأتي زراعة الانسجة النباتية حلاً لإنتاج كميات كبيرة من النباتات الطبية و المركبات الكيميائية الفعالة في فترة زمنية قصيرة.
واشارت الى ان زراعة الأنسجة النباتية تظهر بوضوح كتقنية ثورية في مجال الزراعة والبيولوجيا، متوقعة أن يستمر التطور في هذا المجال وأن تسهم زراعة الأنسجة النباتية في تحقيق إنتاج زراعي مستدام وفعال، مع الحفاظ على التنوع الحيوي الأساسي للبيئة الطبيعية.
--(بترا)
ون/ف ق
27/01/2024 17:38:52
MENAFN28012024000117011021ID1107777436
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