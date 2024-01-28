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البحوث الزراعية: زراعة الانسجة تقنية لتعزيز انتاج النباتات

1/28/2024 7:08:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البلقاء 27 كانون الثاني (بترا)- تعد زراعة الانسجة النباتية تقنية مبتكرة لتعزيز انتاج النباتات والحفاظ على التنوع الحيوي وتعتبر إحدى التقنيات الرائدة في علم النبات، بحسب الدكتورة دعاء ابو درويش من المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وقالت في بيان إن تقنية زراعة الأنسجة النباتية تعرف بأنها مجموعة من التقنيات التي تعمل على زراعة قطع صغيرة من الأنسجة والخلايا والأعضاء في بيئة إنبات معقمة ومناسبة ومتحكم بها وتكون هذه البيئة على شكل محلول يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة و الهرمونات النباتيّة لاكثار نباتات جديدة والمساعدة على نموها، تعتمد هذه التقنية على القدرة الكامنه للخلايا والمعروفة باسم Totipotancy حيث تتمكن أي خلية حية من ان تتجد ذاتيا وإنتاج نبات كامل مطابق للنبات الأم.
واضافت أن الزراعة التقليدية تواجه تحديات منها قلة الموارد وارتفاع التكاليف ومحدودية الأراضي الزراعية والمياه لتأتي زراعة الانسجة النباتية حلاً لإنتاج كميات كبيرة من النباتات الطبية و المركبات الكيميائية الفعالة في فترة زمنية قصيرة.
واشارت الى ان زراعة الأنسجة النباتية تظهر بوضوح كتقنية ثورية في مجال الزراعة والبيولوجيا، متوقعة أن يستمر التطور في هذا المجال وأن تسهم زراعة الأنسجة النباتية في تحقيق إنتاج زراعي مستدام وفعال، مع الحفاظ على التنوع الحيوي الأساسي للبيئة الطبيعية.
--(بترا)
ون/ف ق
27/01/2024 17:38:52

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