إنقاذ شخص سقط في أحد الأودية في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد والشرطة، اليوم السبت، مع سقوط شخص وإصابته بكسر بالقدم، في أحد الأودية بمنطقة عين العسل بلواء بني كنانة في محافظة إربد.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إن مجموعات الدفاع المدني تحركت على الفور للموقع، وتمكنت من الوصول لمكان سقوط الشخص المصاب بعد المسير على الأقدام لمسافة 2 كيلومتر نظرا لوعورة المنطقة وتعذر سير الآليات عليها، لا سيما في ظل الظروف الجوية السائدة، وتبين أن سقوط الشخص عن مقطع صخري في الوادي تسبب بإصابته بكسر في منطقة القدم.
بدورها، عملت فرق الإسعاف على عمل جبيرة للمصاب في الموقع، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، و حملة ونقله الى مستشفى اليرموك الحكومي لتلقي العلاج.
--(بترا)
ل م/ ن ح
27/01/2024 16:54:45
MENAFN28012024000117011021ID1107777435
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