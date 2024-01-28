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إنقاذ شخص سقط في أحد الأودية في إربد

1/28/2024 7:08:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد والشرطة، اليوم السبت، مع سقوط شخص وإصابته بكسر بالقدم، في أحد الأودية بمنطقة عين العسل بلواء بني كنانة في محافظة إربد.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إن مجموعات الدفاع المدني تحركت على الفور للموقع، وتمكنت من الوصول لمكان سقوط الشخص المصاب بعد المسير على الأقدام لمسافة 2 كيلومتر نظرا لوعورة المنطقة وتعذر سير الآليات عليها، لا سيما في ظل الظروف الجوية السائدة، وتبين أن سقوط الشخص عن مقطع صخري في الوادي تسبب بإصابته بكسر في منطقة القدم.
بدورها، عملت فرق الإسعاف على عمل جبيرة للمصاب في الموقع، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، و حملة ونقله الى مستشفى اليرموك الحكومي لتلقي العلاج.
--(بترا)
ل م/ ن ح
27/01/2024 16:54:45

MENAFN28012024000117011021ID1107777435

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