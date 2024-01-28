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فلسطين تطلب عقد اجتماع للجامعة لإصدار موقف حول قرار محكمة العدل

1/28/2024 7:08:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 27 كانون الثاني (بترا)- طلبت دولة فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الأحد لإصدار موقف موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة، إن الطلب جاء بالتنسيق مع المغرب، بصفته رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع الأردن ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
--(بترا)
ن ا/ن ح/ف ق
27/01/2024 16:53:45

MENAFN28012024000117011021ID1107777434

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