فلسطين تطلب عقد اجتماع للجامعة لإصدار موقف حول قرار محكمة العدل

فلسطين تطلب عقد اجتماع للجامعة لإصدار موقف حول قرار محكمة العدل
التاريخ
1/28/2024 7:08:00 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 27 كانون الثاني (بترا)- طلبت دولة فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الأحد لإصدار موقف موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة، إن الطلب جاء بالتنسيق مع المغرب، بصفته رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع الأردن ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
--(بترا)
ن ا/ن ح/ف ق
27/01/2024 16:53:45
MENAFN28012024000117011021ID1107777434
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