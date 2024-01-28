وفاة و8 اصابات بحادث سير في جرش

جرش 27 كانون الثاني (بترا)– علي فريحات – توفي شخص واصيب 8 اخرون بجروح ورضوض جراء حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد جرش. وقال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم، إن كوادر الانقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني جرش اخلت المتوفى والمصابين إلى مستشفى جرش الحكومي، مبينا أن الاصابات تراوحت مابين الحرجة والمتوسطة. --(بترا) ع ف/ف ق 27/01/2024 16:47:22

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.