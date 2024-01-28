روسيا : دول أوروبية مهتمة بتمديد عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 27 كانون الثاني (بترا)-أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، أن عددا من دول أوروبا مهتمة بتمديد صفقة نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وأن الاتفاق سيتم عبر وسطاء من القارة الأوروربية.
وقال قال وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، خلال مؤتمر صحفي :" الدول الأوروبية التي تتلقى الغاز الروسي حاليا، مهتمة بتمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا، لذلك من المحتمل أن يكون هناك نوع من التواصل والتنسيق لمواصلة الترانزيت بمشاركة وسطاء آخرين".
ونفت الحكومة الأوكرانية، اخيرا بشكل قاطع المعلومات حول استعدادها لتمديد عقد ترانزيت الغاز من روسيا الذي ينتهي في كانون الأول المقبل.
-- (بترا)
س ح/ف ق
27/01/2024 16:40:57
MENAFN28012024000117011021ID1107777432
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