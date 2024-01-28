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روسيا : دول أوروبية مهتمة بتمديد عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

1/28/2024 7:07:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 27 كانون الثاني (بترا)-أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، أن عددا من دول أوروبا مهتمة بتمديد صفقة نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وأن الاتفاق سيتم عبر وسطاء من القارة الأوروربية.
وقال قال وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، خلال مؤتمر صحفي :" الدول الأوروبية التي تتلقى الغاز الروسي حاليا، مهتمة بتمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا، لذلك من المحتمل أن يكون هناك نوع من التواصل والتنسيق لمواصلة الترانزيت بمشاركة وسطاء آخرين".
ونفت الحكومة الأوكرانية، اخيرا بشكل قاطع المعلومات حول استعدادها لتمديد عقد ترانزيت الغاز من روسيا الذي ينتهي في كانون الأول المقبل.
-- (بترا)
س ح/ف ق
27/01/2024 16:40:57

MENAFN28012024000117011021ID1107777432

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