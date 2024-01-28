جامعة الشرق الأوسط تستضيف مشاركي المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 27 كانون الثاني (بترا)– استضافت جامعة الشرق الأوسط مشاركي المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي، الذي أقيم في فندق سانت ريجيس، تحت شعار "بناء قطاع إعلامي مرن ومستدام"، بتنظيم من "منصة لحظات إبداع"، والذي بحث الدور العميق لدور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل رأي عام عالمي أكثر توافقًا مع القضايا الإنسانية المختلفة.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين ، بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة سلام المحادين، وأمام نخبة من الإعلاميين العرب، وصناع المحتوى، وخبراء السوشيال ميديا، والمؤثرين العالميين، إن الجامعة صرحٌ علميّ يتفاعل دائمًا مع جميع الشركاء، من أجل تعزيز وتطوير المسيرة التعليمية والمعرفية في الأردن، وفي العالم العربي، مضيفًا أنها تدرك أهمية الانفتاح على مجالات العلوم والأبحاث العلمية العالمية لمواكبة التطورات الهائلة التي أوجدتها ثورة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح خلال اللقاء الذي أداره الإعلامي، عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام الدكتور هاني البدري، أن الجامعة تعمل وفق أسس التفكير والتخطيط والإدارة الاستراتيجية، فهي قادت مبادرة حوكمة الجامعات العربية؛ من أجل ترسيخ مفاهيم الشراكة والشفافية والمساءلة، وتثبيت قواعد العمل المؤسسي الذي يضمن حسن الأداء على المستويين الأكاديمي والإداري.
وأشار ناصر الدين إلى أن الجامعة تدرك أكثر من أي وقتٍ مضى، أنه لا وجود لشيء اسمه جامعة محلية تمارس صلاحياتها التعليمية والبحثية وخدمية داخل حدود دولتها فقط، لتنعزل عن عالمية التعليم والبحث العلمي والمعرفة، لتنضم الجامعة إلى اتفاقية المغناكارتا الأوروبية التي تضم نحو 1000 جامعة من أوروبا ودول أخرى، بما تشكله من قيمة رفيعة من خلال مبادئها التي تعظم القيم والتقاليد الجامعية وتشجع العلاقات بينها.
بدوره، قال الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان بحضور شخصيات عربية لامعة، إنه لا يمكن إنكار دور الأردن الذي كان واضحًا للجميع في دفاعه المستمر عن القضية الفلسطينية، والساعي لنصرة قطاع غزة، مضيفًا أن الجامعة لديها مكانة استثنائية وتبرز في أنها أكثر من مجرد مؤسسة تعليمية.
وقدمت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في نهاية اللقاء عملا ، يتمحور حول الجهود الأردنية في إغاثة الأشقاء في غزة، من خلال تسيير طائرات إغاثة تحتوي على مستلزمات طبية وغذائية، إلى جانب بث الراوية الحقيقية للقصة الفلسطينية، تبعه فقرات غنائية لفرقة كورال الجامعة بقيادة المشرف الفني في قسم الأنشطة الطلابية الفنان محمد السيد.
--(بترا)
ي ع/ف ق
27/01/2024 16:38:41
MENAFN28012024000117011021ID1107777431
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