جامعة الشرق الأوسط تستضيف مشاركي المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 27 كانون الثاني (بترا)– استضافت جامعة الشرق الأوسط مشاركي المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي، الذي أقيم في فندق سانت ريجيس، تحت شعار "بناء قطاع إعلامي مرن ومستدام"، بتنظيم من "منصة لحظات إبداع"، والذي بحث الدور العميق لدور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل رأي عام عالمي أكثر توافقًا مع القضايا الإنسانية المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين ، بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة سلام المحادين، وأمام نخبة من الإعلاميين العرب، وصناع المحتوى، وخبراء السوشيال ميديا، والمؤثرين العالميين، إن الجامعة صرحٌ علميّ يتفاعل دائمًا مع جميع الشركاء، من أجل تعزيز وتطوير المسيرة التعليمية والمعرفية في الأردن، وفي العالم العربي، مضيفًا أنها تدرك أهمية الانفتاح على مجالات العلوم والأبحاث العلمية العالمية لمواكبة التطورات الهائلة التي أوجدتها ثورة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح خلال اللقاء الذي أداره الإعلامي، عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام الدكتور هاني البدري، أن الجامعة تعمل وفق أسس التفكير والتخطيط والإدارة الاستراتيجية، فهي قادت مبادرة حوكمة الجامعات العربية؛ من أجل ترسيخ مفاهيم الشراكة والشفافية والمساءلة، وتثبيت قواعد العمل المؤسسي الذي يضمن حسن الأداء على المستويين الأكاديمي والإداري.

وأشار ناصر الدين إلى أن الجامعة تدرك أكثر من أي وقتٍ مضى، أنه لا وجود لشيء اسمه جامعة محلية تمارس صلاحياتها التعليمية والبحثية وخدمية داخل حدود دولتها فقط، لتنعزل عن عالمية التعليم والبحث العلمي والمعرفة، لتنضم الجامعة إلى اتفاقية المغناكارتا الأوروبية التي تضم نحو 1000 جامعة من أوروبا ودول أخرى، بما تشكله من قيمة رفيعة من خلال مبادئها التي تعظم القيم والتقاليد الجامعية وتشجع العلاقات بينها.

بدوره، قال الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان بحضور شخصيات عربية لامعة، إنه لا يمكن إنكار دور الأردن الذي كان واضحًا للجميع في دفاعه المستمر عن القضية الفلسطينية، والساعي لنصرة قطاع غزة، مضيفًا أن الجامعة لديها مكانة استثنائية وتبرز في أنها أكثر من مجرد مؤسسة تعليمية.

وقدمت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في نهاية اللقاء عملا ، يتمحور حول الجهود الأردنية في إغاثة الأشقاء في غزة، من خلال تسيير طائرات إغاثة تحتوي على مستلزمات طبية وغذائية، إلى جانب بث الراوية الحقيقية للقصة الفلسطينية، تبعه فقرات غنائية لفرقة كورال الجامعة بقيادة المشرف الفني في قسم الأنشطة الطلابية الفنان محمد السيد.

--(بترا)

ي ع/ف ق

27/01/2024 16:38:41