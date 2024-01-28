41 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 39.30 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة، عند 48.20 و 36.50 على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 290 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 332 دينارا، مبينا إن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف".

واشار علان في تصريح لــ (بترا) إلى إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم امس الجمعة عند 2019 دولارا للأونصة الواحدة، لافتا إلى إن الذهب يشهد حالة تذبذب بين 2010 و 2040 دولارا للاونصة، بفعل الاوضاع بالمنطقة، وانتظار بيانات اقتصادية اميركية تتعلق باسعار الفائدة.

--(بترا)

س ص/ف ق

27/01/2024 16:30:05