41 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الثاني (بترا)-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 39.30 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة، عند 48.20 و 36.50 على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 290 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 332 دينارا، مبينا إن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف".
واشار علان في تصريح لــ (بترا) إلى إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم امس الجمعة عند 2019 دولارا للأونصة الواحدة، لافتا إلى إن الذهب يشهد حالة تذبذب بين 2010 و 2040 دولارا للاونصة، بفعل الاوضاع بالمنطقة، وانتظار بيانات اقتصادية اميركية تتعلق باسعار الفائدة.
--(بترا)
س ص/ف ق
27/01/2024 16:30:05
MENAFN28012024000117011021ID1107777429
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