الأردن يختتم مشاركته بالمعرض السياحي الدولي فيتور 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- اختتم الأردن مشاركته بفعاليات المعرض السياحي الدولي فيتور 2024، الذي أُقيم في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة مميزة وحضور لافت من قبل المشاركين في المعرض للجناح الأردني.

وترأس وفد المملكة، وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، وبحضور السفيرة الأردنية في مدريد رغد السقا، والوفد المرافق الذي ضم النائب محمد السعودي عضو اللجنة النيابية للسياحة، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، وبمشاركة 20 مكتباً سياحياً، بالإضافة إلى الملكية الأردنية وسلطة إقليم العقبة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، أكد القيسي أهمية المشاركة الأردنية، لافتا إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الهيئة لزيادة الحركة السياحية إلى المملكة من الأسواق العالمية، وتسويق وترويج المنتج السياحي الأردني الغني والمتنوع.

وعقد القيسي، اجتماعات عديدة بهدف الترويج للأردن سياحيا، وتثبيت وجوده على خارطة السياحة العالمية، والتشبيك المباشر مع القطاع السياحي الأردني الخاص لاستقطاب أعداد أكبر من السياح الإسبان إلى المملكة.

كما عقد لقاءات صحفية وإعلامية مع محطات تلفزيونية وإذاعات ومجلات ومواقع إسبانية وناطقة بالإسبانية على مدى الأيام الثلاثة التي ركز من خلالها على ما يتمتع به الأردن من استقرار وأمان وغنى المنتج السياحي وتنوعه خاصة مواقع الحج المسيحي الخمسة المعترف بها من الفاتيكان، بالإضافة الى المثلث الذهبي وجرش وأم الرصاص وأم الجمال وأم قيس وسياحة المغامرة والتجارب السياحية المجتمعية.

وأشار القيسي، في لقاءاته إلى حب أهل الأردن للضيف واحترامه الذي هو جزء من العادات والتقاليد الأردنية المتأصلة.

والتقى القيسي، وزير الدولة للشؤون السياحية الإسبانية روزانا موريلو، وبحث معها سبل تعزيز التدفق السياحي بين البلدين ومأسسة التعاون بينهما في مجالات الترويج المشترك والتدريب والدعم الإسباني لمشاريع الترميم وإدارة المتاحف.

ودعا القيسي الوزيرة الى زيارة المملكة في المستقبل القريب للمشاركة بتثقيف الجمهور الإسباني حول الأردن وأمانه وسحره.

وعلى هامش المعرض، زار القيسي متحفين رئيسيين في مدريد، والتقى مدراءها وبحث معهم سبل التعاون بين الأردن وإسبانيا في مجالات الترميم والتدريب وابتعاث أردنيين للتدريب في المتاحف والمختبرات الإسبانية التي تعنى بالآثار والترميم وإدارة المتاحف.

كما التقى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، مؤكدا التعاون التام بين الأردن والمنظمة في تسويق السياحة الاقليمية و منعة القطاع السياحي في الشرق الأوسط.

وشارك القيسي مع وزيري السياحة المصري و البيروفي، في جلسة حوارية نظمتها الأمم المتحدة للسياحة حول السياحة الإقليمية في زمن الأزمات والبحث عن الأسواق البديلة والبرامج المشتركة بين دول الإقليم، بحضور سفراء وأعضاء وفود مشاركة في المعرض.

والتقى أيضا وزيرة السياحة الفلسطينية رولا معايعة، وبحث معها حول سبل تطوير برامج سياحية مشتركة، وربط المسار المسيحي بين الأردن وفلسطين، والجهود المشتركة في دعم القطاع السياحي الفلسطيني بعد انتهاء العدوان الغاشم على غزة والضفة الغربية.

واتفقا على توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية السياحة بين البلدين، والتعاون في مجال الآثار والترميم والتدريب، ودعم الأردن الملفات الفلسطينية في اليونسكو، ومد الخبرات الأردنية في ملفات إدراج المواقع على لائحة التراث العالمي.

وفي إطار التعاون الإقليمي والدولي والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمنظمات والجمعيات في القطاع السياحي، التقى القيسي مديرة المجلس العالمي للسفر والسياحة، مؤكدا انفتاح الأردن على التعاون مع المجلس في مجال جمع المعلومات والإحصاءات والتدريب.

ودعا القيسي، مديرة المجلس إلى عقد أحد اجتماعات المجلس في الأردن، والعمل معا على تغيير الصورة النمطية للشرق الأوسط والأردن تحديدا، خصوصا في ظل الأزمة الحالية التي ألقت بظلالها على القطاع السياحي الأردني من خلال الإلغاءات التي شهدها الأردن في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

من جهته، بين مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن الهيئة أقامت على هامش المعرض عشاء للصحفيين الإسبان بهدف الترويج للأردن كما نظمت حملة إعلانية داخل المعرض، واستضاف الجناح الأردني تجارب تذوق الطعام والاكلات الاردنية.

وأشار إلى عقد 75 اجتماعا مع كبار مكاتب السياحة الإسبانية وشركات الطيران ووسائل الإعلام الإسبانية، على هامش المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى عقد لقاءات إعلامية وورش عمل مع الإعلاميين والصحفيين الإسبان للمشاركة في التسويق السياحي للمملكة، وإطلاق حملة إعلانات خارجية هدفها تسويق المملكة خلال فعاليات المعرض.

يذكر ان عدد السياح الاسبان الذين زاروا الأردن العام الماضي بلغ 59.4 ألف سائح مقارنة بـ 38.6 ألف سائح خلال عام 2022.

--(بترا)

ح خ/ن ح/ف ق

27/01/2024 16:13:11