الخارجية: العمل جار لاجلاء 63 أردنيا من قطاع غزة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 27 كانون الثاني (بترا)- أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن العمل جارٍ على إجلاء 63 مواطناً أردنياً من قطاع غزة اليوم، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، يقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.

واكد استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.

وأضاف القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1153 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 666منهم.

وجدد الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: ?00962799562903? 00962799562471

00962799562193?أو من خلال البريد الالكتروني: ‏- ....

--(بترا)

ص خ/ف ق

27/01/2024 15:55:26