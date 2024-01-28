الخارجية: العمل جار لاجلاء 63 أردنيا من قطاع غزة اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 27 كانون الثاني (بترا)- أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن العمل جارٍ على إجلاء 63 مواطناً أردنياً من قطاع غزة اليوم، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، يقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.
واكد استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.
وأضاف القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1153 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 666منهم.
وجدد الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: ?00962799562903? 00962799562471
00962799562193?أو من خلال البريد الالكتروني: - ....
--(بترا)
ص خ/ف ق
27/01/2024 15:55:26
MENAFN28012024000117011021ID1107777427
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