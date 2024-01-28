المواصفات: تحويل 109 منشآت إلى القضاء في 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أعلنت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزّهير، إصدار 14 قرار إغلاق و66 إنذاراً وتحويل 109 منشآت إلى النائب العام خلال عام 2023، إثر مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.

وقالت الزهير في بيان اليوم السبت، إن كوادر المؤسسة نفذت خلال العام الماضي 3650 جولة للتفتيش على الأسواق والرقابة على المصانع المحلية، شملت جميع محافظات المملكة؛ للتحقق من مطابقة المنتجات للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية، بالإضافة إلى الكشف على 2891 مصعداً للتحقق من صلاحيتها للاستخدام العام.

وأكدت حرص المؤسسة على وصول المنتج المطابق وذي الجودة العالية للمستخدم، مشيرة إلى إتلاف العديد من المنتجات المخالفة منها 28500 قطعة من مواد العناية الشخصية مثل الشامبوهات ومعاجين وفراشي الأسنان وغيرها، و11200 قطعة من ألعاب الأطفال، و3450 قطعة من اللوازم الإنشائية المخالفة.

وأتلفت المؤسسة نحو 10 أطنان من مواد التنظيف المختلفة و1244 قطعة من الأحذية والألبسة والحقائب التي تحمل علامات تجارية مقلدة.

ودعت الزهير المواطنين إلى التواصل مع المؤسسة لتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم على هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة وصفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المؤسسة استقبلت خلال العام الماضي 1030 شكوى، تمّت متابعتها وفق الجدول الزمني الذي تتطلبه الشكوى.

--(بترا)

ع ن/ف ق

27/01/2024 15:43:26