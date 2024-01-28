المواصفات: تحويل 109 منشآت إلى القضاء في 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أعلنت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزّهير، إصدار 14 قرار إغلاق و66 إنذاراً وتحويل 109 منشآت إلى النائب العام خلال عام 2023، إثر مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.
وقالت الزهير في بيان اليوم السبت، إن كوادر المؤسسة نفذت خلال العام الماضي 3650 جولة للتفتيش على الأسواق والرقابة على المصانع المحلية، شملت جميع محافظات المملكة؛ للتحقق من مطابقة المنتجات للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية، بالإضافة إلى الكشف على 2891 مصعداً للتحقق من صلاحيتها للاستخدام العام.
وأكدت حرص المؤسسة على وصول المنتج المطابق وذي الجودة العالية للمستخدم، مشيرة إلى إتلاف العديد من المنتجات المخالفة منها 28500 قطعة من مواد العناية الشخصية مثل الشامبوهات ومعاجين وفراشي الأسنان وغيرها، و11200 قطعة من ألعاب الأطفال، و3450 قطعة من اللوازم الإنشائية المخالفة.
وأتلفت المؤسسة نحو 10 أطنان من مواد التنظيف المختلفة و1244 قطعة من الأحذية والألبسة والحقائب التي تحمل علامات تجارية مقلدة.
ودعت الزهير المواطنين إلى التواصل مع المؤسسة لتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم على هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة وصفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المؤسسة استقبلت خلال العام الماضي 1030 شكوى، تمّت متابعتها وفق الجدول الزمني الذي تتطلبه الشكوى.
--(بترا)
ع ن/ف ق
27/01/2024 15:43:26
MENAFN28012024000117011021ID1107777426
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