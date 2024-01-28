إطلاق برنامج تدريبي حول الاعداد لسوق العمل بالكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 27 كانون الثاني (بترا)- أطلق نادي الإبداع - الكرك برنامجا تدريبيا مجانيا حول "الإعداد لسوق العمل" يشمل الفئة من 18 إلى 35 عاما.
وقال المدير الإداري للنادي خالد برقان إنه سيكتسب المشاركون بالبرنامج مفاهيم ومهارات حديثة تعزز استعدادهم للمشاركة الفعّالة بسوق العمل كما سيتلقون تدريبًا على مهارات التفكير الناقد والإبداعي، وسيتمكنون من اكتشاف المواقع المناسبة التي يمكنهم من خلالها تطوير مهاراتهم الخاصة بشكل فعّال.
واضاف يشمل البرنامج أيضًا فرصًا للمشاركة بورش العمل التفاعلية، ما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التفاعل بين المشاركين حيث من المتوقع من خلال هذا البرنامج أن يكتسب المشاركون مهارات متقدمة تجعلهم قادرين على التألق في بيئة العمل المتطورة.
واشار الى ان اللغة المستخدمة بالتدريب العربية مع استخدام بعض المصطلحات بالانجليزي، وعلى المشاركين أن يكونوا متفرغين خلال فترة البرنامج لضمان الاستفادة الكاملة من المحتوى المقدم.
--(بترا)
ع ج/ف ق
27/01/2024 15:27:03
MENAFN28012024000117011021ID1107777425
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