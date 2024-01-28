إطلاق برنامج تدريبي حول الاعداد لسوق العمل بالكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 27 كانون الثاني (بترا)- أطلق نادي الإبداع - الكرك برنامجا تدريبيا مجانيا حول "الإعداد لسوق العمل" يشمل الفئة من 18 إلى 35 عاما.

وقال المدير الإداري للنادي خالد برقان إنه سيكتسب المشاركون بالبرنامج مفاهيم ومهارات حديثة تعزز استعدادهم للمشاركة الفعّالة بسوق العمل كما سيتلقون تدريبًا على مهارات التفكير الناقد والإبداعي، وسيتمكنون من اكتشاف المواقع المناسبة التي يمكنهم من خلالها تطوير مهاراتهم الخاصة بشكل فعّال.

واضاف يشمل البرنامج أيضًا فرصًا للمشاركة بورش العمل التفاعلية، ما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التفاعل بين المشاركين حيث من المتوقع من خلال هذا البرنامج أن يكتسب المشاركون مهارات متقدمة تجعلهم قادرين على التألق في بيئة العمل المتطورة.

واشار الى ان اللغة المستخدمة بالتدريب العربية مع استخدام بعض المصطلحات بالانجليزي، وعلى المشاركين أن يكونوا متفرغين خلال فترة البرنامج لضمان الاستفادة الكاملة من المحتوى المقدم.

--(بترا)

ع ج/ف ق

27/01/2024 15:27:03