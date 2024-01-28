السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الساعات الـ 48 الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)-بلغت أعلى كمية هطول مطري خلال الساعات الـ 48 الماضية بالمناطق الوسطى حيث سجلت محطة رصد السلط 74,6 مليمتر تليها محطة رصد راس منيف في المناطق الشمالية والتي سجلت 65,4 مليمتر.

وأوضحت الأرصاد الجوية وفق بيان صحفي ،السبت، أن المجاميع المطرية بلغت في كل من المحطات، متمثلة بالمناطق الشمالية، إربد 39, الرمثا 23, الباقورة 30,5، صما 53,2، وادي الريان 40,5، وفي جرش 22.

وفي المناطق الوسطى، سجلت محطة مطار عمان المدني، 14,6، حدائق الحسين 49,5، القويسمة 7,4، وسط البلد 9,6، مطار الملكة علياء 13,8، الزرقاء 11,8، الغباوي 4,7، الخالدية الظليل 6 .

اما في المناطق الشرقية، سجلت محطة المفرق 16,8، وفي لازرق 0,2.

وفيما يتعلق بالمناطق الجنوبية، اوضحت "الارصاد"، ان محطة رصد القطرانة 2,8، الربة 30، الغور الصافي 0,5، الطفيلة 4,7، الشوبك 16، البترا 0,5، في حين لم تسجل محافظتي معان والعقبة أي معدلات هطول خلال الـ 48 ساعة الماضية.

- -(بترا)

م ح/ف ق

27/01/2024 15:19:10