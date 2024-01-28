تفاقم معاناة النازحين بقطاع غزة في ظل هطول الأمطار على خيامهم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 كانون الثاني (بترا)- تفاقمت معاناة آلاف النازحين في قطاع غزة، مع تساقط الأمطار الغزيرة والصقيع الذي يرافقها في مختلف المناطق.

وتدفقت مياه الامطار إلى داخل المخيمات ومراكز الإيواء فأغرقت خيام النازحين ما زاد من معاناتهم وجعا وألما.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، إن الأمطار الغزيرة تنذر بحدوث فيضانات كبيرة في العديد من المناطق المنخفضة في غزة المليئة بخيام النازحين.

وشوهدت آلاف الاسر وهي تحاول اخراج فراشها ومحتويات خيامها من ملابس وغيرها المبللة في ظل البرد الشديد وعدم وجود أي مقومات لتدفئة الاطفال رغم النداءات والتحذيرات من تفاقم اوضاع النازحين الذين يعانون الجوع والبرد وضعف الحال وغياب الحماية في ظل تعرضهم للقصف والعدوان.

وترافق ذلك مع انتشار الكثير من الامراض بين صفوف النازحين وبخاصة الازمات الصدرية والإنفلونزا الحادة وسط نقص الرعاية الطبيةز

--(بترا)

أ ش/ ن ح/ف ق

27/01/2024 15:16:10