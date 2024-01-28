تفاقم معاناة النازحين بقطاع غزة في ظل هطول الأمطار على خيامهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 كانون الثاني (بترا)- تفاقمت معاناة آلاف النازحين في قطاع غزة، مع تساقط الأمطار الغزيرة والصقيع الذي يرافقها في مختلف المناطق.
وتدفقت مياه الامطار إلى داخل المخيمات ومراكز الإيواء فأغرقت خيام النازحين ما زاد من معاناتهم وجعا وألما.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، إن الأمطار الغزيرة تنذر بحدوث فيضانات كبيرة في العديد من المناطق المنخفضة في غزة المليئة بخيام النازحين.
وشوهدت آلاف الاسر وهي تحاول اخراج فراشها ومحتويات خيامها من ملابس وغيرها المبللة في ظل البرد الشديد وعدم وجود أي مقومات لتدفئة الاطفال رغم النداءات والتحذيرات من تفاقم اوضاع النازحين الذين يعانون الجوع والبرد وضعف الحال وغياب الحماية في ظل تعرضهم للقصف والعدوان.
وترافق ذلك مع انتشار الكثير من الامراض بين صفوف النازحين وبخاصة الازمات الصدرية والإنفلونزا الحادة وسط نقص الرعاية الطبيةز
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ف ق
27/01/2024 15:16:10
MENAFN28012024000117011021ID1107777423
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