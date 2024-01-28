Sunday, 28 January 2024 04:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفاقم معاناة النازحين بقطاع غزة في ظل هطول الأمطار على خيامهم

1/28/2024 7:07:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 27 كانون الثاني (بترا)- تفاقمت معاناة آلاف النازحين في قطاع غزة، مع تساقط الأمطار الغزيرة والصقيع الذي يرافقها في مختلف المناطق.
وتدفقت مياه الامطار إلى داخل المخيمات ومراكز الإيواء فأغرقت خيام النازحين ما زاد من معاناتهم وجعا وألما.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، إن الأمطار الغزيرة تنذر بحدوث فيضانات كبيرة في العديد من المناطق المنخفضة في غزة المليئة بخيام النازحين.
وشوهدت آلاف الاسر وهي تحاول اخراج فراشها ومحتويات خيامها من ملابس وغيرها المبللة في ظل البرد الشديد وعدم وجود أي مقومات لتدفئة الاطفال رغم النداءات والتحذيرات من تفاقم اوضاع النازحين الذين يعانون الجوع والبرد وضعف الحال وغياب الحماية في ظل تعرضهم للقصف والعدوان.
وترافق ذلك مع انتشار الكثير من الامراض بين صفوف النازحين وبخاصة الازمات الصدرية والإنفلونزا الحادة وسط نقص الرعاية الطبيةز
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ف ق
27/01/2024 15:16:10

MENAFN28012024000117011021ID1107777423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث