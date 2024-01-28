6 شهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة وخانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 27 كانون الثاني (بترا)- استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أحد النازحين استشهد في ساحة مستشفى الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه.

وأضافت الجمعية أن حصار وقصف قوات الاحتلال لمستشفى الأمل التابع لها يهددان سلامة طواقم المستشفى الطبية والجرحى والمرضى والنازحين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهم.

ونفت الجمعية مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود مسلحين داخل مستشفى الأمل، مؤكدة أن استهداف المستشفى يندرج ضمن اعتداءات الاحتلال الممنهجة التي تتعرض لها مراكز وطواقم الجمعية في كل قطاع غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواطنين قرب دوار الكويت في مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان جراء قصف اسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

كما أصيب عدد من طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية في غزة أثناء محاولتهم صيانة شبكة الاتصالات رغم التنسيق المسبق.

--(بترا)

ا ش/ ن ح/ف ق

27/01/2024 14:59:05