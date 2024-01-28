6 شهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة وخانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 كانون الثاني (بترا)- استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أحد النازحين استشهد في ساحة مستشفى الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه.
وأضافت الجمعية أن حصار وقصف قوات الاحتلال لمستشفى الأمل التابع لها يهددان سلامة طواقم المستشفى الطبية والجرحى والمرضى والنازحين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهم.
ونفت الجمعية مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود مسلحين داخل مستشفى الأمل، مؤكدة أن استهداف المستشفى يندرج ضمن اعتداءات الاحتلال الممنهجة التي تتعرض لها مراكز وطواقم الجمعية في كل قطاع غزة.
كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواطنين قرب دوار الكويت في مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان جراء قصف اسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.
كما أصيب عدد من طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية في غزة أثناء محاولتهم صيانة شبكة الاتصالات رغم التنسيق المسبق.
--(بترا)
ا ش/ ن ح/ف ق
27/01/2024 14:59:05
MENAFN28012024000117011021ID1107777422
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.