الهيئة العربية للطاقة المتجددة تحتفل باليوم العالمي للطاقة النظيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- اشادت الهيئة العربية للطاقة المتجددة بالجهود الدولية للتحول الطاقي نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية.

وقالت في اطار احتفالها باليوم العالمي للطاقة النظيفة الذي يصادف اليوم السبت، إن التحول الطاقي يتطلب تعاونا دوليا واقليميا وبنية تحتية كبيرة من أجل الربط الكهربائي بين الدول العربية ومع باقي دول العالم في أفريقيا وأوروبا, معتبرة أن الدول هي حلقة الوصل في معظم المشاريع الكبيرة للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال امين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني، إن الأوضاع الجيوسياسية لا تزال هي أكبر معيق للتحول الطاقي بالعالم وتعثر مشاريع إنتاجية كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والذي يتطلب اتخاذ الإجراءات بتوحيد المعايير والقوانين والانظمة والتشريعات لوضع خطط واستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل كما هو موجود في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والصين والدول الصديقة المتقدمة بالعالم.

ولفت الى ضرورة وضع حوافز للمدن المستدامة والسيارات الكهربائية واستخدامات الطاقة البديلة والتركيز على الاقتصاد الدوار وإعادة التدوير والطاقة الحيوية والاكتفاء الذاتي بالاعتماد على الأنماط الزراعية المبتكرة باستثمار الطاقة المتجددة بكافة أساليب الزراعية الحديثة.

وأشار الطعاني إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة بالدول العربية للمشاريع والبنية التحتية اكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040، داعيا الى إيجاد صناعة اصيلة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والذي يعد مطلبا مهما للاقتصاد الأخضر بالدول العربية.

وقال الطعاني إن الأردن من أكثر دول الشرق الأوسط تقدما بتطبيقات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية مقارنة بعدد السكان فمعظم المواطنين لديهم سخانات شمسية وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء وشحن السيارات الكهربائية، وهناك مخطط لإنشاء اكبر المدن المستدامة بالأردن تحقق الرؤيا الملكية السامية في تمكين المواطنين بالعيش الكريم وتلافي البناء العشوائي والاعتداء على الأراضي الزراعية.

--(بترا)





م ف/

27/01/2024 14:55:42