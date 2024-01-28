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المصفاة: تعبئة نحو 1.4مليون أسطوانة غاز خلال أسبوع

1/28/2024 7:07:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- بلغ عدد أسطوانات الغاز المعبأة في محطات الغاز الثلاث، منذ السبت الماضي وحتى اليوم السبت، 1401003 أسطوانات.
وبحسب شركة مصفاة البترول الأردنية، توزعت تعبئة الأسطوانات على النحو الآتي: السبت الماضي 144498أسطوانة، والأحد 136752، والاثنين 139962، والثلاثاء 160479، والأربعاء 208526، والخميس 189973، والجمعة 195813، واليوم السبت متوقع تعبئة 225000.
وأكدت الشركة في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، توفر مخزون كبير وآمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة.
--(بترا)
م ف/ن ح/ف ق
27/01/2024 14:38:08

MENAFN28012024000117011021ID1107777420

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