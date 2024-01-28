ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان 0.16% في أسبوع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 0.16 بالمئة، لينهي الأسبوع تداولاته عند مستوى 2471 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأسبوع الماضي نحو 4 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.6 ملايين الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 12.8 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20.1 مليون، مقارنة بـ 17.8 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة الأسبوع الماضي فبلغ 20 مليون سهم، نُفذت من خلال 14481 صفقة.
--(بترا)
رش/ن ح/ف ق
27/01/2024 14:21:39
MENAFN28012024000117011021ID1107777419
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