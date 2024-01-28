ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان 0.16% في أسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 0.16 بالمئة، لينهي الأسبوع تداولاته عند مستوى 2471 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأسبوع الماضي نحو 4 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.6 ملايين الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 12.8 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20.1 مليون، مقارنة بـ 17.8 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة الأسبوع الماضي فبلغ 20 مليون سهم، نُفذت من خلال 14481 صفقة.

--(بترا)

رش/ن ح/ف ق

27/01/2024 14:21:39