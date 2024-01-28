بلدية غزة تدين تجريف الاحتلال المقابر وتنكيله بالجثث

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 كانون الثاني (بترا)- دانت بلدية غزة، تجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي المقابر ونبشها القبور والتنكيل بالجثث، في المدينة ومناطق قطاع غزة كافة.

وقالت البلدية اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت جريمتها، في مخالفة للشرائع السماوية والقوانين الدولية، في مقابر مختلفة في المدينة منها؛ مقبرة باب البحر مقابل المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، والتوينسي بحي الشجاعية، والبطش في حي التفاح، وبن مروان بحي الدرج، والشيخ رضوان، والعشرات من المقابر الأخرى العامة والخاصة.

وأكدت أن الاحتلال جرّف أجزاء كبيرة من المقابر ونبش القبور وداسها بالدبابات، وأخرجت الجثث من القبور نتيجة تجريفها العشوائي.

وطالبت بلدية غزة، المنظمات الدولية والمؤسسات الدينية كافة لإدانة جريمة الاحتلال، وفضحها جريمته التي يرتكبها بحق المقابر وعدم احترامه للشرائع السماوية وللقوانين الإنسانية وضرورة التدخل العاجل لمنع الاحتلال من ارتكاب جرائم بحق المقابر.

--(بترا)

ا ش/ن ح/ف ق

27/01/2024 14:20:13