بلدية غزة تدين تجريف الاحتلال المقابر وتنكيله بالجثث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 كانون الثاني (بترا)- دانت بلدية غزة، تجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي المقابر ونبشها القبور والتنكيل بالجثث، في المدينة ومناطق قطاع غزة كافة.
وقالت البلدية اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت جريمتها، في مخالفة للشرائع السماوية والقوانين الدولية، في مقابر مختلفة في المدينة منها؛ مقبرة باب البحر مقابل المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، والتوينسي بحي الشجاعية، والبطش في حي التفاح، وبن مروان بحي الدرج، والشيخ رضوان، والعشرات من المقابر الأخرى العامة والخاصة.
وأكدت أن الاحتلال جرّف أجزاء كبيرة من المقابر ونبش القبور وداسها بالدبابات، وأخرجت الجثث من القبور نتيجة تجريفها العشوائي.
وطالبت بلدية غزة، المنظمات الدولية والمؤسسات الدينية كافة لإدانة جريمة الاحتلال، وفضحها جريمته التي يرتكبها بحق المقابر وعدم احترامه للشرائع السماوية وللقوانين الإنسانية وضرورة التدخل العاجل لمنع الاحتلال من ارتكاب جرائم بحق المقابر.
--(بترا)
ا ش/ن ح/ف ق
27/01/2024 14:20:13
MENAFN28012024000117011021ID1107777418
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