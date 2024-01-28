اللواء المعايطة يلتقي أعضاء كتلة الائتلاف الوطني النيابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة في مبنى المديرية اليوم السبت، أعضاء كتلة الائتلاف الوطني في مجلس النوّاب برئاسة النائب جعفر الربابعة.
وأكّد اللواء المعايطة خلال لقائه أعضاء الكتلة، العلاقة التشاركية التي تجمع بين مديرية الأمن العام ومجلس النوّاب، تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.
وبيّن أن مسيرة العمل والتطوير في مديرية الأمن العام لن تتوقف، بل غدت عملاً مؤسسياً مستمراً، ونهجاً لا ينتهي إلا بتحقيق الأهداف التي وجّه إليها جلالة القائد الأعلى، وتحمل في مضامينها خدمة المواطن بأمثل الطرق وأيسرها، وفي إطار من الاحترافية، واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب رئيس وأعضاء الكتلة خلال لقائهم مدير الأمن العام ، عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة، مع تأكيدهم أهمية الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيقاً للمصالح الوطنية العليا.
واستمعت الكتلة إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي حول إستراتيجية الأمن العام والإحصاءات الجرمية والوضع الجرمي وكيفية الحد من الجريمة، ودور مديرية الأمن العام في الوقوف مع أهم الواجبات، التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.
--(بترا)
ل م/ن ح/ف ق
27/01/2024 14:08:33
MENAFN28012024000117011021ID1107777417
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