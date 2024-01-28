اللواء المعايطة يلتقي أعضاء كتلة الائتلاف الوطني النيابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة في مبنى المديرية اليوم السبت، أعضاء كتلة الائتلاف الوطني في مجلس النوّاب برئاسة النائب جعفر الربابعة.

وأكّد اللواء المعايطة خلال لقائه أعضاء الكتلة، العلاقة التشاركية التي تجمع بين مديرية الأمن العام ومجلس النوّاب، تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.

وبيّن أن مسيرة العمل والتطوير في مديرية الأمن العام لن تتوقف، بل غدت عملاً مؤسسياً مستمراً، ونهجاً لا ينتهي إلا بتحقيق الأهداف التي وجّه إليها جلالة القائد الأعلى، وتحمل في مضامينها خدمة المواطن بأمثل الطرق وأيسرها، وفي إطار من الاحترافية، واحترام حقوق الإنسان.

وأعرب رئيس وأعضاء الكتلة خلال لقائهم مدير الأمن العام ، عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة، مع تأكيدهم أهمية الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيقاً للمصالح الوطنية العليا.

واستمعت الكتلة إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي حول إستراتيجية الأمن العام والإحصاءات الجرمية والوضع الجرمي وكيفية الحد من الجريمة، ودور مديرية الأمن العام في الوقوف مع أهم الواجبات، التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.

--(بترا)

ل م/ن ح/ف ق

27/01/2024 14:08:33