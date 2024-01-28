وزارة المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 54 %

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت، إلى ما نسبته 54 بالمئة.

وحسب بيان للوزارة اليوم السبت، إن المعدل ارتفع خلال يوم واحد بنسبة 10بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد، والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا ، علماً بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي، كانت 39,7 بالمئة.

وأضافت أن كميات مياه الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت حتى صباح اليوم نحو 5 ملايين متر مكعب، لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 111 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين كلية 38,5 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب، وأن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون خلال 24 ساعة بلغت 74,2 ملم .

--(بترا)

ي ع/أ م/ف ق

27/01/2024 13:43:23