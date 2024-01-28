وزارة المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 54 %

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت، إلى ما نسبته 54 بالمئة.
وحسب بيان للوزارة اليوم السبت، إن المعدل ارتفع خلال يوم واحد بنسبة 10بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد، والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا ، علماً بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي، كانت 39,7 بالمئة.
وأضافت أن كميات مياه الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت حتى صباح اليوم نحو 5 ملايين متر مكعب، لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 111 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين كلية 38,5 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب، وأن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون خلال 24 ساعة بلغت 74,2 ملم .
--(بترا)
ي ع/أ م/ف ق
27/01/2024 13:43:23
MENAFN28012024000117011021ID1107777415
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