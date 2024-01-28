منظمات حقوقية فلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 كانون الثاني(بترا)- رحبت مؤسسات حقوق الإٍنسان الفلسطينية، الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم أمس، في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والقاضي بفرض تدابير مؤقتة عليها، لمنعها من اقتراف جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأضافت المؤسسات في بيان مشترك اليوم السبت، أن قرار المحكمة بفرض تدابير مؤقتة عاجلة على إسرائيل، يعتبر قرارا ملزما قانونا وتعتبر المرة الأولى التي يتم فيها مساءلة إسرائيل عن إمكانية ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قضية خلافية، ويتم فيها فرض تدابير قانونية ملزمة.

ويحمل هذا القرار مطالبة ضمنية بوقف إطلاق النار، حيث لا يمكن تنفيذه دون وقف كامل للأعمال العدائية، وبشكل خاص على ضوء تصريحات الأمم المتحدة العديدة بأنه لا يمكن تقديم المساعدة الإنسانية الفعّالة إلا مع وقف كامل للأعمال العدائية.

وأكدت أن مطالبة محكمة العدل الدولية بنفس الصياغة هي في الواقع دعوة لوقف إطلاق النار وبالمثل، نظرًا لطبيعة عملها العسكري، ما يتطلب من إسرائيل الامتثال للأوامر باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تصنف على أنها إبادة جماعية.

وأكدت إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة تأخذها محكمة العدل الدولية، بهدف محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً.

في هذا الإطار نذكر العالم والمجتمع الدولي بأن غزة ما زالت تتعرض لجريمة الإبادة، التي لن تتوقف إلا في حال تكاتف المجتمع الدولي في وضع الضغط اللازم على إسرائيل لوقف إطلاق النار، فالوقت معيار مهم وضروري وأي تأخير هو بالضرورة سيؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا الفلسطينيين والفلسطينيات.

--(بترا)

أ م/ف ق

27/01/2024 13:36:14