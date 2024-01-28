الاحتلال ارتكب 18 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 كانون الثاني (بترا) - قالت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا و310 إصابات، خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه مع اليوم الـ 113 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
27/01/2024 13:31:13
MENAFN28012024000117011021ID1107777413
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