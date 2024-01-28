الاحتلال ارتكب 18 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 كانون الثاني (بترا) - قالت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا و310 إصابات، خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه مع اليوم الـ 113 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

-- (بترا)

أ ش/أ م/ب ط

27/01/2024 13:31:13