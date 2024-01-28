تفجر نبع عين أبو الجود في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 27 كانون الثاني (بترا) - علي فريحات- ساهم التساقط الغزير والمتواصل للأمطار في محافظة عجلون، في تفجر نبع عين أبو الجود وارتفاع منسوب المياه فيه.

وشهد موقع النبع منذ تفجره، إقبالا كبيرا من قبل عدد من أبناء المحافظة للتمتع بجمال الطبيعة وتدفق مياه النبع الدافئ من بين الصخور التي تعتليها الجبال.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن تفجر الينابيع يبشر بموسم زراعي جيد لزراعة الأشجار والحبوب ومختلف المحاصيل، ويساهم في زيادة المخزون المائي وتدفق جريان المياه فيها.

وبينوا أن تفجر نبع أبو الجود يعني الكثير لأبناء المنطقة، لأن مياه النبع تغذي وادي الطواحين الذي تعتمد عليه الزراعات الصيفية واستخدام مياهها لري الأشجار الموجودة على ضفافه، مشيرين إلى أن الاحتفاظ بمياه الشتاء يشكل عاملا مساعدا للمزارعين وخدمة القطاع الزراعي.

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن تفجر الينابيع مؤشر أكيد على مخزون مائي جيد في المحافظة، مشيرا إلى تضاعف كميات المياه المتدفقة في عدد من ينابيع المحافظة، ما يساهم في توفير مصادر مياه جيدة لري المزروعات والأشجار.

وبين أن المجموع التراكمي للأمطار التي هطلت على المحافظة لغاية صباح اليوم بلغت 584 ملم في عجلون و471.1 ملم في اشتفينا و473 ملم في رأس منيف و643.8 في قضاء الجنيد و514.5 في كفرنجه و695.5 في الوهادنة.

ويشار إلى أن نبع ابو الجود يقع على الطريق الرئيسي، بين عجلون واربد، في الجهة المقابلة لعين التيس التي تبعد عنه حوالي 500 متر، حيث يغذي النبع وادي عجلون بالمياه العذبة.

-- (بترا)

ع.ف/أ م/ب ط

27/01/2024 13:12:25