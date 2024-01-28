الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 كانون الثاني (بترا) - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي، لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

ورأت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني تحد إسرائيلي لقرار المحكمة، واستمرار في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.

ودانت الخارجية الفلسطينية استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي، في إمعان اسرائيلي واضح على استكمال تدمير القطاع وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

27/01/2024 12:59:12