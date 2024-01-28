الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 كانون الثاني (بترا) - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي، لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
ورأت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني تحد إسرائيلي لقرار المحكمة، واستمرار في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.
ودانت الخارجية الفلسطينية استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي، في إمعان اسرائيلي واضح على استكمال تدمير القطاع وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
27/01/2024 12:59:12
MENAFN28012024000117011021ID1107777410
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