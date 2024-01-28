مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الأردن وجامعة الحسين التقنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- وقعت غرفة صناعة الأردن وجامعة الحسين التقنية مذكرة تفاهم، بهدف العمل المشترك والتعاون لتطوير ودعم الشباب في سعيهم للحصول على تعليم تقني، من خلال نظام تعاون أكاديمي-صناعي مشترك.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، خلال توقيع المذكرة، إن غرفة صناعة الأردن لها دور وطني كبير بالمساهمة في تطوير مسيرة التنمية الصناعية الوطنية وتعزيز دور الصناعة، من خلال العمل على المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في مختلف القطاعات، والتركيز على المكون التقني في الصناعة لتحسين المزايا النسبية للصناعة الأردنية.
وحسب بيان لصناعة الأردن اليوم السبت، أكد الجغبير أن القطاع الصناعي يحرص دوماً على العمل لترجمة الجهود المبذولة من القطاع الأكاديمي في المملكة، إلى عمل فعلي على أرض الواقع، من خلال نسبة التشغيل للخريجين والقدرة على الانخراط في سوق العمل والتي تعتبر مقياسا لنجاح مسيرة التعليم، مشيراً إلى أن الغرفة ستعمل على دعم القطاع الأكاديمي الذي يعد رافدا أساسيا للعمالة المدربة مهنيا وفنيا، حسب احتياجات السوق الأردني.
من جانبه، قال رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، إن الجامعة على ثقة تامة بقدرة القطاع الصناعي الأردني الذي يعتبر حجر زاوية في الاقتصاد الوطني ويمتلك القدرة التشغيلية الأعلى، والذي يعتبر المشغل الرئيسي للعمالة المحلية.
وأكد أن رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السامية جعلت من الجامعة أنموذجا للتعليم التقني، حتى أصبحت رافدا مهما لسوق العمل الأردني بالخريجين المؤهلين فنيا ومهنيا، وذلك من خلال وجود تخصصات تقنية معاصرة تواكب التطور في العالم.
وأشار خلال توقيع المذكرة بحضور نائب رئيس الغرفة وممثل قطاع الصناعات الغذائية فيها، محمد وليد الجيطان، وعدد من ممثلي القطاعات الصناعية، إلى أن رؤية الجامعة تتمثل بالسعي إلى الوصول لنسبة تشغيل 100 بالمئة من خريجيها، حيث تعمل على متابعة جميع طلابها بعد التخرج لتوفير فرص عمل ملائمة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى نقل الخبرة والمعرفة، نظرا للفائدة الكبيرة التي تجنى بتبادل الخبرات والعمل المشترك الهادف والتعاون على تقديم الخدمات وتبادل الخبرات الإدارية والفنية المتوفرة بين الفريقين، لما فيه مصلحة أعضاء الفريقين.
ونصت المذكرة على تنسيق زيارات علمية ميدانية لطلاب جامعة الحسين التقنية لأعضاء الغرفة، لتمكين الطلبة من التعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في الصناعة والتعرف على بيئة العمل الحقيقية والدعم المشترك في المعارض والمؤتمرات والأيام العلمية وورش العمل المقامة من الطرفين، وبناء القدرات وتحسين مخرجات التعليم وتزويد المهندسين بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل والتطوير فيه .
ونصت أيضا، على تنظيم الدورات التدريبية المشتركة والاستفادة من الخبرات العملية للخبراء من الغرفة، من خلال محاضرات وورشات العمل التي تنظمها الجامعة لكوادرها التدريسية وعقد محاضرات وورش توعوية للطلبة في الجامعة بمجالات تؤدي إلى تحسين مستوى التعليم والنهوض بمستوى الطلبة في المجالات المختلفة.
-- (بترا)
س ص/أ م/ب ط
27/01/2024 12:56:14
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