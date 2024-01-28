مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الأردن وجامعة الحسين التقنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- وقعت غرفة صناعة الأردن وجامعة الحسين التقنية مذكرة تفاهم، بهدف العمل المشترك والتعاون لتطوير ودعم الشباب في سعيهم للحصول على تعليم تقني، من خلال نظام تعاون أكاديمي-صناعي مشترك.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، خلال توقيع المذكرة، إن غرفة صناعة الأردن لها دور وطني كبير بالمساهمة في تطوير مسيرة التنمية الصناعية الوطنية وتعزيز دور الصناعة، من خلال العمل على المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في مختلف القطاعات، والتركيز على المكون التقني في الصناعة لتحسين المزايا النسبية للصناعة الأردنية.

وحسب بيان لصناعة الأردن اليوم السبت، أكد الجغبير أن القطاع الصناعي يحرص دوماً على العمل لترجمة الجهود المبذولة من القطاع الأكاديمي في المملكة، إلى عمل فعلي على أرض الواقع، من خلال نسبة التشغيل للخريجين والقدرة على الانخراط في سوق العمل والتي تعتبر مقياسا لنجاح مسيرة التعليم، مشيراً إلى أن الغرفة ستعمل على دعم القطاع الأكاديمي الذي يعد رافدا أساسيا للعمالة المدربة مهنيا وفنيا، حسب احتياجات السوق الأردني.

من جانبه، قال رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، إن الجامعة على ثقة تامة بقدرة القطاع الصناعي الأردني الذي يعتبر حجر زاوية في الاقتصاد الوطني ويمتلك القدرة التشغيلية الأعلى، والذي يعتبر المشغل الرئيسي للعمالة المحلية.

وأكد أن رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السامية جعلت من الجامعة أنموذجا للتعليم التقني، حتى أصبحت رافدا مهما لسوق العمل الأردني بالخريجين المؤهلين فنيا ومهنيا، وذلك من خلال وجود تخصصات تقنية معاصرة تواكب التطور في العالم.

وأشار خلال توقيع المذكرة بحضور نائب رئيس الغرفة وممثل قطاع الصناعات الغذائية فيها، محمد وليد الجيطان، وعدد من ممثلي القطاعات الصناعية، إلى أن رؤية الجامعة تتمثل بالسعي إلى الوصول لنسبة تشغيل 100 بالمئة من خريجيها، حيث تعمل على متابعة جميع طلابها بعد التخرج لتوفير فرص عمل ملائمة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى نقل الخبرة والمعرفة، نظرا للفائدة الكبيرة التي تجنى بتبادل الخبرات والعمل المشترك الهادف والتعاون على تقديم الخدمات وتبادل الخبرات الإدارية والفنية المتوفرة بين الفريقين، لما فيه مصلحة أعضاء الفريقين.

ونصت المذكرة على تنسيق زيارات علمية ميدانية لطلاب جامعة الحسين التقنية لأعضاء الغرفة، لتمكين الطلبة من التعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في الصناعة والتعرف على بيئة العمل الحقيقية والدعم المشترك في المعارض والمؤتمرات والأيام العلمية وورش العمل المقامة من الطرفين، وبناء القدرات وتحسين مخرجات التعليم وتزويد المهندسين بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل والتطوير فيه .

ونصت أيضا، على تنظيم الدورات التدريبية المشتركة والاستفادة من الخبرات العملية للخبراء من الغرفة، من خلال محاضرات وورشات العمل التي تنظمها الجامعة لكوادرها التدريسية وعقد محاضرات وورش توعوية للطلبة في الجامعة بمجالات تؤدي إلى تحسين مستوى التعليم والنهوض بمستوى الطلبة في المجالات المختلفة.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

27/01/2024 12:56:14