حماس تدين حملة التحريض الإسرائيلية بحق المؤسسات الأممية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 كانون الثاني (بترا) - دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة حملة التحريض التي يسوقها الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية.

وقالت حماس إن آخر ما قامت به الحملة، توجيه اتهام أجوف لمنظمة الصحة العالمية، بما أسموه "التواطؤ" مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، إضافة إلى التحريض ضد وكالة الأونروا، بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الخدمات المقدمة من تلك الوكالات الدولية.

ودعت حماس في بيان صحفي اليوم السبت، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات هذا الاحتلال، الذي يسعى لقطع جميع شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني.

وأكدت أهمية دور هذه الوكالات في إغاثة الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الاحتلال، التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في عصرنا الحديث.

-- (بترا)

أ ش/أ م/ب ط

27/01/2024 12:50:45

