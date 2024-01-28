حماس تدين حملة التحريض الإسرائيلية بحق المؤسسات الأممية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 كانون الثاني (بترا) - دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة حملة التحريض التي يسوقها الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية.
وقالت حماس إن آخر ما قامت به الحملة، توجيه اتهام أجوف لمنظمة الصحة العالمية، بما أسموه "التواطؤ" مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، إضافة إلى التحريض ضد وكالة الأونروا، بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الخدمات المقدمة من تلك الوكالات الدولية.
ودعت حماس في بيان صحفي اليوم السبت، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات هذا الاحتلال، الذي يسعى لقطع جميع شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني.
وأكدت أهمية دور هذه الوكالات في إغاثة الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الاحتلال، التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في عصرنا الحديث.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
27/01/2024 12:50:45
MENAFN28012024000117011021ID1107777408
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