Sunday, 28 January 2024 04:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس تدين حملة التحريض الإسرائيلية بحق المؤسسات الأممية

1/28/2024 7:07:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 27 كانون الثاني (بترا) - دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة حملة التحريض التي يسوقها الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية.
وقالت حماس إن آخر ما قامت به الحملة، توجيه اتهام أجوف لمنظمة الصحة العالمية، بما أسموه "التواطؤ" مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، إضافة إلى التحريض ضد وكالة الأونروا، بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الخدمات المقدمة من تلك الوكالات الدولية.
ودعت حماس في بيان صحفي اليوم السبت، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات هذا الاحتلال، الذي يسعى لقطع جميع شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني.
وأكدت أهمية دور هذه الوكالات في إغاثة الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الاحتلال، التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في عصرنا الحديث.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
27/01/2024 12:50:45

MENAFN28012024000117011021ID1107777408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث