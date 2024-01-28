تطوير العقبة وبوابة الـمقطع الإمارتية تطلقان مشروعاً لرقمنة ميناء العقبة عبر مقطع آيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 27 كانون الثاني (بترا) -أمين المعايطة- وقعت شركة "بوابة المقطع"، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، اتفاقية مساهمين مع شركة تطوير العقبة الأردنية، وذلك على هامش الدورة الـ20 لـ"مؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط" الذي عقد أخيرا في الإمارات.

واستحوذت "بوابة المقطع" بموجب الاتفاقية على حصة قدرها 51 بالمئة، فيما بلغت حصة شركة تطوير العقبة 49 بالمئة، من مشروع "مقطع آيلة" المشترك الذي تأسس بين الطرفين، الأردني والإماراتي.

وتم توقيع الاتفاقية في الإمارات، برعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ أبوظبي"، والعضو المنتدب محمد جمعة الشامسي، والرئيس التنفيذي لشركة "تطوير العقبة" حسين الصفدي، والرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي و"بوابة المقطع"، "مجموعة موانئ أبوظبي" نورة الظاهري.

وبحسب بيان لسلطة منطقة العقبة اليوم السبت، يهدف المشروع المشترك، إلى إحداث نقلة نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال "نظام مجتمع الموانئ"، مستفيدة في ذلك من خبرات "بوابة المقطع" ما يمثل أول عملية تصدير لحلول رقمنة الموانئ، ما من شأنه تسهيل "نظام مجتمع الموانئ" للتواصل والمعاملات بين موانئ العقبة ومشغلي المحطة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة "تطوير العقبة" وأصحاب المصلحة، من خلال نظام موحد، وبالتالي تسهيل الخدمات وبناء قدرات متطورة لمنطقة العقبة، والأردن بشكل عام.

وتتميز موانئ العقبة بموقع استراتيجي على مفترق طرق، عبر 3 قارات، تتم من خلالها مناولة 80 بالمئة من صادرات الأردن و65 بالمئة من وارداتها، حيث يعتبر ميناء الحاويات في العقبة، ثاني أكثر موانئ الحاويات ازدحاما على البحر الأحمر، من حيث حجم مناولة الحاويات، ورابع أكبر ميناء في المنطقة، إذ يبلغ حجم المناولة السنوي 950 ألف حاوية، فيما يتحمل الميناء سعة استيعابية تصل عند الحاجة إلى نحو 1.3 مليون حاوية متعددة، كما أنه يعد بمثابة نقطة عبور رئيسة للعمليات التجارية للدول المجاورة، ما يستلزم تنفيذه لعمليات توسعة مستمرة وتحول رقمي في عملياته.

ومن المقرر أن يتم تشغيل نظام الموانئ خلال العام الحالي، وينتظر أن يحقق تشغيله انخفاضا في الانبعاثات الكربونية التي كانت ستنتج عن 90 ألف زيارة شخصية في العام.

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة، نايف حميدي الفايز، إننا نسعد بعلاقات التعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية، حيث يأتي هذا المشروع من رحم العلاقة المميزة التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي تدفع قدما بمختلف المجالات بين الدولتين، وتؤطر العلاقات للعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج والبروتوكولات التي من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون في رفع حجم الاستثمار الإماراتي في المملكة، إذ يصل إلى نحو 17 مليار دينار، وتصنف الاستثمارات الإماراتية الأعلى في المملكة.

ونوه الفايز، إلى مذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين الإماراتي والأردني، بقيمة 6 مليارات دولار، ضمن شراكات ما بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق الاستثمار الأردني، ومنح الحكومة الأردنية تمويلا إضافيا لمشاريع تنموية رئيسة، كما وقعت اتفاقية أخرى تعهدت بها الإمارات بمبلغ 400 مليون دولار لتمويل مشاريع مختلفة في الأردن، وشملت المشاريع بناء شبكة غاز بقيمة 70 مليون دولار في بعض المناطق الصناعية، فيما تم توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 2 مليار دولار مع الأردن، حيث ركزت الاتفاقية على مشاريع البنية التحتية والتنموية.

ولفت إلى أن منظومة الموانئ في العقبة، أصبحت محط الأنظار، كونها تربط 3 قارات وتستقبل خطوط السفن من جميع بلدان العالم، بحجم استيعابي يصل لنحو 950 ألف حاوية سنويا، مؤكدا أن الدفع بالعلاقة مع الأشقاء في أبو ظبي وعلى جميع المستويات، جاء ليعطي دعما حقيقيا من خلال المساعدة في الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، ما يبرز مدى عمق العلاقة الصادقة التي تجمعنا بالإخوة في دولة الإمارات، وتؤسس لمستقبل أفضل وأشمل للطرق الاستثمارية والاقتصادية، التي تستهدف خلق فرص أعمال في جميع المجالات والأعمال المشغلة للأيدي العاملة.

بدوره، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة موانئ أبوظبي" محمد جمعة الشامسي، إن المجموعة عازمة على مواصلة نهجها للمساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية في الأردن، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع شركة "تطوير العقبة" تعكس الجهود المشتركة لتعزيز القطاعين البحري والسياحي في الأردن، وتؤكد من جديد على متانة العلاقات التجارية التي تجمع بين البلدين ضمن إطار الرؤية لإعادة تصور التجارة العالمية.

من جهتها، قالت الظاهري، إن المجموعة تسعى من خلال هذه الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز شراكتها القوية مع شركة "تطوير العقبة" وتسريع الجهود المشتركة نحو رقمنة ميناء العقبة، وجعله ميناء ذكيا وأكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة، مشيرة إلى أنه بفضل رقمنة عمليات الموانئ، سيلمس المتعاملون وأصحاب العلاقة هذه النقلة النوعية، التي ستسهم في تعزيز التجارة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير العقبة" حسين الصفدي : إن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لتعزيز التواصل بشكل أفضل بين مختلف أصحاب العلاقة في الموانئ، ما يتيح مزيدا من الشفافية والقدرة على توقع الأحداث والمستجدات.

وعبر عن سعادته بتعزيز هذه الشراكة مع "بوابة المقطع" من خلال "مقطع آيله"، والتي سيكون لها دور فاعل في تعزيز النشاط الاقتصادي المستدام في واحدة من أهم المنافذ الأردنية وأكثرها نشاطا.

يذكر، أنه تم الإعلان في وقت سابق عن إنشاء "مقطع آيلة" كواحد من المشاريع المشتركة الرئيسة بين "مجموعة موانئ أبوظبي" وشركة "تطوير العقبة"، لتعزيز قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية الرقمية في العقبة، بهدف جعلها مقصدا رئيسا يجذب الاستثمارات ويحفز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

-- (بترا)

ا م/أ م/ب ط

27/01/2024 12:40:54