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أورنج الأردن تطلق خدمة التجوال فولت

1/28/2024 7:07:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أطلقت شركة أورنج الأردن، خدمة التجوال الدولي تجاريا، من تقنية "فولت"، لإجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، وسعت الشركة نطاق اتفاقيتها مع مشغل الاتصالات في الولايات المتحدة "إي تي آند تي"، لتمنح مشتركي أورنج المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية فرصة الاستمتاع بخدمة التجوال بتقنية "فولت"، وذلك في أعقاب إقدام الشركة الأميركية على إلغاء الخدمة على شبكتي الجيل الثاني والثالث التقليديتين، بالنظر إلى ضرورة مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال والانتقال إلى الشبكات الأكثر تقدما.
وقال المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات في أورنج الأردن المهندس وليد الدولات، إن العملاء سيتمكنون من البقاء على تواصل مع أحبابهم وذويهم خلال فترات سفرهم إلى الولايات الأميركية، بالإضافة إلى الاستفادة من الميزات الأخرى لهذه التقنية.
-- (بترا)
غ ح/أ م/ب ط
27/01/2024 11:57:36

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