أورنج الأردن تطلق خدمة التجوال فولت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أطلقت شركة أورنج الأردن، خدمة التجوال الدولي تجاريا، من تقنية "فولت"، لإجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، وسعت الشركة نطاق اتفاقيتها مع مشغل الاتصالات في الولايات المتحدة "إي تي آند تي"، لتمنح مشتركي أورنج المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية فرصة الاستمتاع بخدمة التجوال بتقنية "فولت"، وذلك في أعقاب إقدام الشركة الأميركية على إلغاء الخدمة على شبكتي الجيل الثاني والثالث التقليديتين، بالنظر إلى ضرورة مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال والانتقال إلى الشبكات الأكثر تقدما.
وقال المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات في أورنج الأردن المهندس وليد الدولات، إن العملاء سيتمكنون من البقاء على تواصل مع أحبابهم وذويهم خلال فترات سفرهم إلى الولايات الأميركية، بالإضافة إلى الاستفادة من الميزات الأخرى لهذه التقنية.
-- (بترا)
غ ح/أ م/ب ط
27/01/2024 11:57:36
MENAFN28012024000117011021ID1107777396
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