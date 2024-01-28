قطر: الجماهير الأردنية تساند المنتخب الوطني بدور الستة عشر بكأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 27 كانون الثاني (بترا) - رفعت الجماهير الأردنية في قطر، من وتيرة تحضيراتها لمساندة المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته أمام نظيره العراقي يوم الاثنين المقبل، التي تجري على ستاد خليفة في الدوحة، في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا.

وبدأت الجماهير من أبناء الجالية الأردنية في قطر أو القادمين من الأردن، بالتحضير لمباراة المنتخب التي يتأهل الفائز فيها إلى دور الثمانية في البطولة.

وأكد الأردني عبدالله احمد عبدالحميد، ترقبه للمباراة بشغف من أجل تشجيع المنتخب الوطني ومساندته للذهاب بعيدا في البطولة الآسيوية.

وقال عبدالحميد المقيم في قطر منذ أكثر من 10 سنوات في تصريح لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني المتواجد في كأس آسيا، إنه بدأ مع أصدقائه الأردنيين بترتيب تجمعات للذهاب إلى الملعب ومساندة المنتخب برفع العلم الأردني وإطلاق الأهازيج الأردنية، لتحفيز اللاعبين على بذل أقصى الجهود، سعيا لتحقيق الفوز.

بدوه أكد الطالب الأردني كرم اسماعيل، المقيم في الدوحة، عن جاهزيته لتشجيع المنتخب الوطني من المدرجات، أملا في تحقيق الفوز والتأهل للدور الثاني من البطولة.

واعتبر كرم، أن الجمهور الأردني في قطر حريص على مساندة المنتخب الوطني في جميع مبارياته، سعيا لتحقيق الإنجازات، معربا عن ثقته بقدرة منتخب النشامى على الفوز في مباراة يوم الاثنين المقبل.

وتواصل رابطة مشجعي المنتخبات الوطنية تحضيراتها وترتيب خطوات تشجيعها للمنتخب استعدادا للمباراة المقبلة.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

27/01/2024 11:35:50