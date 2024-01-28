قطر: الجماهير الأردنية تساند المنتخب الوطني بدور الستة عشر بكأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 27 كانون الثاني (بترا) - رفعت الجماهير الأردنية في قطر، من وتيرة تحضيراتها لمساندة المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته أمام نظيره العراقي يوم الاثنين المقبل، التي تجري على ستاد خليفة في الدوحة، في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا.
وبدأت الجماهير من أبناء الجالية الأردنية في قطر أو القادمين من الأردن، بالتحضير لمباراة المنتخب التي يتأهل الفائز فيها إلى دور الثمانية في البطولة.
وأكد الأردني عبدالله احمد عبدالحميد، ترقبه للمباراة بشغف من أجل تشجيع المنتخب الوطني ومساندته للذهاب بعيدا في البطولة الآسيوية.
وقال عبدالحميد المقيم في قطر منذ أكثر من 10 سنوات في تصريح لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني المتواجد في كأس آسيا، إنه بدأ مع أصدقائه الأردنيين بترتيب تجمعات للذهاب إلى الملعب ومساندة المنتخب برفع العلم الأردني وإطلاق الأهازيج الأردنية، لتحفيز اللاعبين على بذل أقصى الجهود، سعيا لتحقيق الفوز.
بدوه أكد الطالب الأردني كرم اسماعيل، المقيم في الدوحة، عن جاهزيته لتشجيع المنتخب الوطني من المدرجات، أملا في تحقيق الفوز والتأهل للدور الثاني من البطولة.
واعتبر كرم، أن الجمهور الأردني في قطر حريص على مساندة المنتخب الوطني في جميع مبارياته، سعيا لتحقيق الإنجازات، معربا عن ثقته بقدرة منتخب النشامى على الفوز في مباراة يوم الاثنين المقبل.
وتواصل رابطة مشجعي المنتخبات الوطنية تحضيراتها وترتيب خطوات تشجيعها للمنتخب استعدادا للمباراة المقبلة.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
27/01/2024 11:35:50
MENAFN28012024000117011021ID1107777394
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