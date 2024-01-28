استشهاد 28 فلسطينيا خلال 24 ساعة في خان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 كانون الثاني (بترا) - استشهد 28 فلسطينيا وأصيب أكثر من 80 بجروح بقصف إسرائيلي متواصل على خان يونس خلال 24 ساعة.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ113، يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع، في حين تتصدى المقاومة الفلسطينية للاحتلال في مواقع عدة ملحقة خسائر في آلياته وجنوده.

وأفادت مصادر فلسطينية، بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع، كما استشهد 9 مواطنين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خانيونس.

وفجر اليوم، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، كما تسبب العدوان في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

-- (يترا)

ي ف/أ م/ب ط

27/01/2024 11:17:02