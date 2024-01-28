تجارة عمان وجيدكو توقعان مذكرة تعاون لتدريب الرياديين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا) - وقعت غرفة تجارة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) مذكرة تعاون مشترك لتصميم وتنفيذ برامج دعم تستهدف أصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم في تطوير وتنفيذ خطط مشاريع ناجحة، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، أكد الطرفان خلال توقيع المذكرة، أهمية دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على زيادة حجمها، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من البطالة، إلى جانب تعزيز ودعم مشاريع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مسيرتها نحو تحقيق النمو المستدام، واشارا إلى ضرورة تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع ليتمكنوا في المستقبل من التغلب على التحديات واجتياز العقبات بنجاح.

وبموجب مذكرة التعاون التي وقّعها رئيس الغرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، والمدير التنفيذي للمؤسسة عبد الفتاح الكايد، بمقر غرفة تجارة عمان، ستقوم أكاديمية التدريب في تجارة عمان بالتعاون مع مؤسسة جيدكو، لتصميم برامج دعم مشتركة تخدم الفئات المستهدفة والإعلان عن أي برامج مشتركة، من خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى كل من الطرفين ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقييم الطلبات المستلمة من المتقدمين للبرنامج.

وتتضمن المذكرة تعاون الطرفين في تنفيذ خطط التطوير الخاصة بكل مشروع مستفيد من البرنامج، ومراقبة التنفيذ وتقييم الإنجاز وتقييم الأثر، والتغطية الإعلامية والحملات الترويجية، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية وعقد ندوات تخدم الفئات المستهدفة.

وأشار الحاج توفيق، خلال توقيع المذكرة بحضور نائبي رئيس الغرفة نبيل الخطيب، وبهجت حمدان، وعضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغيّر، إلى أهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تؤكد أهمية تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تأهيل الشباب والشابات في مجال ريادة الأعمال لتحفيزهم على إقامة مشروعاتهم والحفاظ على مكانة المملكة كحاضنة للابتكار والريادة، وتعزيز ودعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتشجيعه على إقامتها ولدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأوضح الحاج توفيق، أن غرفة تجارة عمان تُولي التدريب أهمية قصوى، مبينا أن أكاديمية الغرفة للتدريب تعمل على عقد العديد من الدورات وورش العمل والندوات لأعضاء الهيئة العامة، تتناول موضوعات مختلفة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

بدوره، أكد الكايد، أن رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية ركزت على التوسع في دعم هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها مُكوّنا مهما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حيوية دورها في التشغيل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين ومحاربة جيوب الفقر، لافتاً إلى مساهمتها الفاعلة فى خلق فرص عمل للشباب الأردني.

ولفت إلى أهمية توقيع المذكرة كونها ترسّخ مبدأ التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات، للوصول إلى تحقيق تنمية اقتصادية محلية، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تترجم دعم مفهوم الريادة بشكل حقيقي من حيث منح الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الفرصة لتعزيز مهاراتهم ورفع قدراتهم لبلورة أفكار مشاريعهم وترجمتها إلى خطط أعمال ومقترحات تمويل.

وأشار إلى أن المؤسسة تعتبر المظلة والذراع الفني للحكومة الأردنية لتطوير هذه المشاريع بمختلف قطاعاتها الاقتصادية، سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، حيث تشمل مهام المؤسسة تأهيل هذه المشاريع إداريا وفنيا وتسويقيا وتمويليا، مؤكدا أن الأردن يحظى بميزة الموارد البشرية القادرة على التخطيط والتنفيذ والابتكار والإبداع في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال الكايد، إن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعد نموذجا بين مثيلاتها في المنطقة وتحظى بثقة مختلف المؤسسات الاقتصادية الدولية، نتيجة عمل ملموس على أرض الواقع ونتيجة شراكة مستمرة مع القطاع الخاص الذي يشكل نصف مجلس إدارتها ويضع الخطط الاستراتيجية للبرامج الهادفة لتطوير المشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية.

من جانبهم أكد أعضاء المجلس، حرص الغرفة على دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتشجيع المشروعات والأعمال الإبداعية، مشيرين إلى أن اقتصادات بعض الدول المتقدمة قامت ونمت على المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأعربوا عن أملهم بأن تكون مذكرة التعاون بداية مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يخدم مصالح القطاع الخاص.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

27/01/2024 10:22:39