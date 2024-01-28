أطبّاء بلا حدود: النظام الصحّي بكامله خارج الخدمة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا) - قالت منظّمة أطبّاء بلا حدود، إنّ النظام الصحّي بكامله خارج الخدمة الآن في قطاع غزة، وإنّه "عمليا، لم يعد هناك نظام صحّي بعد أن أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر معطّلةً".

وعبّرت المنظّمة في بيان، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم السبت، عن أسفها، لأنّ القدرة الجراحيّة لمستشفى ناصر، أكبر مرفق صحّي في خانيونس بجنوب غزة، أصبحت "شبه معدومة"، مشيرة إلى أنّه ما بين 300 - 500 مصاب بجروح خطرة، لم يتسنّ إجلاؤهم بسبب الخطر ونقص سيّارات الإسعاف.

ولا تزال 8 مستشفيات مفتوحة فقط في غزة، من أصل 36 قبل الحرب، تعمل بشكل جزئي.

من جانبها، تحدّثت وزارة الصحّة في غزة، عن "انقطاع كامل للكهرباء" في المستشفى، ما أدّى إلى "توقّف كلّ المعدّات الطبّية عن العمل، بما في ذلك أجهزة التنفّس".

-- (بترا)

رصد/ي ف/أ م/ب ط

27/01/2024 09:34:01