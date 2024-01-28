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مسؤول أميركي: واشنطن توافق على بيع طائرات إف-16 لتركيا

1/28/2024 7:07:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 27 كانون الثاني (بترا) - أعطت الحكومة الأميركيّة الضوء الأخضر، لبيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار، بحسب واشنطن تايمز.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة إن عملية البيع تشمل حصول تركيا على 40 طائرة جديدة من طراز إف-16 وحصول اليونان على 40 طائرة من طراز إف-35 مقابل 8 مليارات دولار.
وأخطرت وزارة الخارجية مساء الجمعة الكونغرس رسميا بهذه الصفقة المزدوجة، وفقا لما يقتضيه القانون الأميركي.
ولتنفيذ هذه الخطوة كانت الولايات المتحدة تنتظر أن تتسلّم وثائق تصديق تركيا على عضوية السويد في الناتو حسبما قال مسؤول أميركي اشترط عدم كشف هويته، ما يعكس الطبيعة الحساسة جدا للمفاوضات التي كانت جارية.
ويفرض القانون الأميركي إخطار الكونغرس بأي عملية بيع لأسلحة أميركية إلى حكومة أجنبية.
-- (بترا)
ب خ/ب ط
27/01/2024 08:19:51

MENAFN28012024000117011021ID1107777389

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