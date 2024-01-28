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ضربة أميركية جديدة تستهدف الحوثيين

1/28/2024 7:07:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 27 كانون الثاني (بترا) - شنّت القوّات الأميركيّة، فجر اليوم السبت، ضربات استهدفت موقعا للحوثيّين في اليمن، وذلك بعد أن هاجموا سفينة نفطيّة بريطانيّة "اشتعلت فيها النيران" في خليج عدن، في أحدث حلقات حملتهم لاستهداف حركة الملاحة البحريّة الدوليّة "تضامنا" منهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.
ونقلت واشنطن تايمز عن القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط (سنتكوم) قولها على منصّة إكس إنّه "عند نحو الساعة 3,45 بالتوقيت المحلّي (00,45 بتوقيت غرينتش)، شنّت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط ضربة استهدفت صاروخا حوثيّا مضادّا للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر"، مضيفة أنّ هذا الصاروخ شكّل "تهديدا وشيكا" للمُدمّرات الأميركيّة والسفن التجاريّة في المنطقة.
وكان الحوثيّون في اليمن أعلنوا أمس الجمعة استهداف سفينة نفطيّة بريطانيّة في خليج عدن، في إطار الردّ على الضربات الأميركيّة والبريطانيّة على مواقع تابعة لهم ودعما لقطاع غزة الذي يشهد عدوانا من إسرائيل.
وأكّد المتحدّث العسكري باسم الحوثيّين العميد يحيى سريع في بيان مقتضب "استهداف السفينة النفطيّة البريطانيّة مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحريّة"، مشيرا إلى أنّ الإصابة كانت "مباشرة ما أدّى إلى احتراقها".
وتعوق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر. وقد تسبّبت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا الذي يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبًا, في وقت تشهد فيه اسعار النفط ارتفاعا جديدا.
-- (بترا)
ب خ/ب ط
27/01/2024 08:16:20

MENAFN28012024000117011021ID1107777388

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