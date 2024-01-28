العين محمد المومني يفتتح معرضًا بعنوان غزة صامدة في الرمثا

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 26 كانون الثاني(بترا )- افتتح العين محمد المومني أمين عام حزب الميثاق الوطني، مساء اليوم الجمعة، معرض الفنان شادي غوانمة، بعنوان (غزة صامدة) الذي أقيم في فرع الحزب في لواء الرمثا.

وقال العين الدكتور محمد المومني، إن الحرب على غزة تعنينا جميعا ونحن في حزب الميثاق فتحنا أبواب مقر الحزب لإقامة هذه الفعالية التي قدم فيها الفنان غوانمة لوحات عبّر فيها عن صبر وصمود أهل غزة.

وقدم الغوانمة في المعرض، 22 لوحة فنية عن القطاع، تضمنت عدة مواضيع تجسد صمود الشعب الفلسطيني المحب لأرضه.

وقال الفنان غوانمة "إن غزة قضية الأمة العربية والإسلامية والإنسانية، وقد عبرت في أعمالي الفنية عن الصمود والشموخ، وقدمت لوحات عن التهجير تضمن بعضها رمز حمامة السلام الحبيسة، تجسيدا للمعاناة التي يعانيها أخواننا في فلسطين التي تؤثر بنا".

وحضر الافتتاح عدد من أبناء المجتمع المحلي والفنانين التشكيليين.

--(بترا )

ب.و/م د/ح أ

26/01/2024 21:36:32