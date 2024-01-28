قرارات مجلس الوزراء

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عمان 28 كانون الثاني (بترا) - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام دور الحضانة لسنة 2024 م.

ويأتي النِّظام لغايات تشجيع إنشاء دور حضانة خدمة للطُّفولة، وتأمين بيئة آمنة للطِّفل، وتمكين المرأة العاملة من خلال إيجاد بيئة ومكان آمنين ومحفِّزين لقدرات أطفالها.

ويحدِّد النِّظام إجراءات ترخيص دور الحضانة بأنواعها، وإجراءات الرَّقابة والتَّفتيش عليها، والمخالفات التي قد يتمّ إيقاعها على المخالف منها.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكرمة الملكيَّة السَّامية لأبناء معلِّمي وزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2024م؛ لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام تنفيذاً لأحكام السِّياسة العامَّة لقبول الطَّلبة في الكُليَّات الجامعيَّة والكُليَّات الجامعيَّة المتوسِّطة للعام الجامعي 2022/2023م، وقرارات مجلس التَّعليم العالي ذات العلاقة، وانسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي وما تضمَّنته من خطوات في سبيل تعزيز التَّعليم المهني والتِّقني.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام عمل اللَّجنة الوطنيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021م، ونظراً لأهميَّة تأطير الدَّور المحوري الذي تقوم به اللَّجنة من خلال متابعة تنفيذ أحكام القانون وفق المعايير الدَّوليَّة، ووضع الخطط التَّنفيذيَّة والإجراءات اللازمة لذلك بالتَّنسيق مع مختلف الجهات والمؤسَّسات الوطنيَّة ذات العلاقة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاتِّحاد الأردني لشركات التَّأمين لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تطوير وتحديث النِّظام بما يتوافق مع قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م؛ لغايات معالجة بعض الأحكام المتعلِّقة بمبالغ الوديعة في حال صدور قرار بتصفية شركة التَّأمين.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللَّجنة التَّوجيهيَّة لتنفيذ مكوِّن الموارد البشريَّة في خارطة طريق تحديث القطاع العام، والمتضمِّنة ما يلي: يتولَّى رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامَّة مهام وصلاحيَّات رئيس ديوان الخدمة المدنيَّة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة أو أيِّ تشريع آخر، أو أيِّ قرار صادر عن مجلس الوزراء أو عن رئيس الوزراء بهذا الخصوص.

ويتولَّى بموجب القرار المدير التَّنفيذي في الهيئة المسمَّى أميناً عامَّاً مهام وصلاحيَّات أمين عام ديوان الخدمة المدنيَّة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة وأيِّ تشريع آخر. كما تتولَّى هيئة الخدمة والإدارة العامَّة ممارسة مهام مجلس الخدمة المدنيَّة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة وأيِّ تشريع آخر، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة الواردة في نظامها رقم (80) لسنة 2023م.

كما يمارس موظَّفو الهيئة الذين يسمِّهم رئيسها المهام السَّابقة لموظَّفي ديوان الخدمة المدنيَّة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة أو أيِّ تشريع آخر.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس هشام الحيصة أميناً عامَّاً لسُلطة وادي الأردن.

كما قرَّر قبول استقالة أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية الدكتور محمَّد شريف اليحيى.

-- (بترا)

ع ق/ب ط

28/01/2024 12:15:43