165 شهيدا بـ19مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان، أنه مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 114، لايزال العشرات من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.

ووفقا لآخر إحصائية اصدرتها الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 26422 شهيدا و65087 مصابا.

-- (بترا)

أ ش/أ أ/ب ط

28/01/2024 11:33:21