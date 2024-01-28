Sunday, 28 January 2024 04:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


165 شهيدا بـ19مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

1/28/2024 7:06:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 28 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكدت الوزارة في بيان، أنه مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 114، لايزال العشرات من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.
ووفقا لآخر إحصائية اصدرتها الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 26422 شهيدا و65087 مصابا.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
28/01/2024 11:33:21

MENAFN28012024000117011021ID1107777377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث