165 شهيدا بـ19مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكدت الوزارة في بيان، أنه مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 114، لايزال العشرات من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.
ووفقا لآخر إحصائية اصدرتها الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 26422 شهيدا و65087 مصابا.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
28/01/2024 11:33:21
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