مجلس النواب يواصل مناقشة موازنة الدولة 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا) - واصل مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحُكومي، سيتم الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية، وكان أول المُتحدثين النائب سليمان أبو يحيى.

وتحدث في الجلسة السابقة، سبعة نواب، وتم منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية.

يتبع ... يتبع

-- (بترا)

م خ/أ أ/ب ط

28/01/2024 11:36:52