مجلس النواب يواصل مناقشة موازنة الدولة 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا) - واصل مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.
وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحُكومي، سيتم الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية، وكان أول المُتحدثين النائب سليمان أبو يحيى.
وتحدث في الجلسة السابقة، سبعة نواب، وتم منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية.
يتبع ... يتبع
-- (بترا)
م خ/أ أ/ب ط
28/01/2024 11:36:52
MENAFN28012024000117011021ID1107777376
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