اصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة واعتقال 22 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 28 كانون الثاني (بترا) - اندلعت فجر اليوم الأحد مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ما أدى الى وقوع عشرات الإصابات بالرصاص الحي والاختناق بالغاز في صفوف الفلسطينيين، كما تم اعتقال 22 فلسطينيا.
ودارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق ومخيمات في الضفة الغربية، حيث قامت مجموعة من المقاومين باستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة والاشتباك معها كذلك، فيما بلغ عن إصابات في بعض المناطق.
وأفاد نادي الاسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنا في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
28/01/2024 11:11:12
MENAFN28012024000117011021ID1107777375
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.