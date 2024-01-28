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اصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة واعتقال 22 فلسطينيا

1/28/2024 7:06:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 28 كانون الثاني (بترا) - اندلعت فجر اليوم الأحد مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ما أدى الى وقوع عشرات الإصابات بالرصاص الحي والاختناق بالغاز في صفوف الفلسطينيين، كما تم اعتقال 22 فلسطينيا.
ودارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق ومخيمات في الضفة الغربية، حيث قامت مجموعة من المقاومين باستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة والاشتباك معها كذلك، فيما بلغ عن إصابات في بعض المناطق.
وأفاد نادي الاسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنا في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
28/01/2024 11:11:12

MENAFN28012024000117011021ID1107777375

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