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الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح

1/28/2024 7:06:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء كمية تتراوح بين 100 إلى 120 ألف طن من القمح.
ودعت الوزراة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات لديها للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، وإحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
ولفتت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6 شباط المقبل.
--(بترا)
ع ن/أ أ/ ف ج
28/01/2024 10:56:13

MENAFN28012024000117011021ID1107777373

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