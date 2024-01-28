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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

1/28/2024 7:06:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 28 كانون الثاني (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان إن الاقتحامات نفذت بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، مشيرة إلى أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.
واضافت إن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى منعت المواطنين المقدسيين من الدخول إليه، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.
--(بترا)
م ف/ ف ج
28/01/2024 10:54:32

MENAFN28012024000117011021ID1107777372

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