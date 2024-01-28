مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 28 كانون الثاني (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان إن الاقتحامات نفذت بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، مشيرة إلى أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.
واضافت إن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى منعت المواطنين المقدسيين من الدخول إليه، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.
--(بترا)
م ف/ ف ج
28/01/2024 10:54:32
MENAFN28012024000117011021ID1107777372
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