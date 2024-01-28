المنتخب الوطني يلتقي نظيره العراقي بكأس آسيا غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 28 كانون الثاني (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي عند الساعة الثانية والنصف من مساء يوم غد الاثنين، على ستاد ال خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

وأعلن المنتخب الوطني جاهزيته لخوض المباراة، بحثا عن تحقيق الفوز ثم التأهل لدور الثمانية من البطولة التي تشهد مشاركة نخبة المنتخبات في القارة الآسيوية.

ويلتقي الفائز من مباراة منتخبنا والعراق مع الفائز من مباراة الإمارات وطاجكستان في دور الثمانية.

--(بترا)

خ خ/ ف ج

28/01/2024 10:41:17