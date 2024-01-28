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الفنلنديون يدلون بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس جديد للبلاد

1/28/2024 7:06:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا) - بدأ الناخبون الفنلنديون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين تسعة مرشحين هم ستة رجال وثلاث نساء.
وسيختار الناخبون خليفة للرئيس الحالي "ساولي نينيستو" الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وتنتهي فترة ولايته الثانية في آذار المقبل، وهو غير مؤهل لإعادة انتخابه.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي وتغلق الساعة الثامنة مساء.
وبحسب التلفزيون الفنلندي، يحق لنحو 4.5 مليون فنلندي التصويت لاختيار الرئيس، فيما أشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستاب (55 عامًا) ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو (65 عامًا)، هما أبرز المتنافسين في الجولة الأولى من التصويت.
وأظهرت الاستطلاعات أنه من غير المتوقع أن يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، ما قد يدفع السباق إلى جولة ثانية في الحادي عشر من شباط المقبل.
وسيدلي الفنلنديون بأصواتهم في ظروف استثنائية بعد أن أصبحت فنلندا الآن عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/اص
28/01/2024 09:53:31

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