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مقررة أممية: تعليق تمويل الأونروا يعني المشاركة في الإبادة بغزة

1/28/2024 7:06:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)-قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تشارك في "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قالت ألبانيز في منشورها عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، إن إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا جاء غداة إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب تل أبيب بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.
وأضافت أن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس"، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع "الإبادة الجماعية".
من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا على خلفية مزاعم قدمتها "تل أبيب عن تورطهم في أحداث 7 تشرين الأول".
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
28/01/2024 09:20:54

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