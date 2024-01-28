شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على خانيونس ومناطق متفرقة بالقطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 كانون الثاني (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال والمدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في مدينة خانيونس ومناطق أخرى جنوب وغرب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف مدفعي استهدف منطقة حي الأمل بخانيونس.
كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي تل الهوى جنوبي وغربي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وكذلك قصفت مدفعية الاحتلال وطائراته مناطق شمال القطاع.
وذكرت المصادر أنه لا يزال 30 شهيداً مجهولي الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر الطبي، لم يتم التمكن من دفنهم، بينما الأهالي اضطروا إلى دفن 150 شهيداً في ساحة المجمع نتيجة حصار الاحتلال له.
وارتكب الاحتلال 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا، و310 جرحى، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
28/01/2024 09:15:05
MENAFN28012024000117011021ID1107777367
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