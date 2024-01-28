شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على خانيونس ومناطق متفرقة بالقطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 كانون الثاني (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال والمدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في مدينة خانيونس ومناطق أخرى جنوب وغرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف مدفعي استهدف منطقة حي الأمل بخانيونس.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي تل الهوى جنوبي وغربي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وكذلك قصفت مدفعية الاحتلال وطائراته مناطق شمال القطاع.

وذكرت المصادر أنه لا يزال 30 شهيداً مجهولي الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر الطبي، لم يتم التمكن من دفنهم، بينما الأهالي اضطروا إلى دفن 150 شهيداً في ساحة المجمع نتيجة حصار الاحتلال له.

وارتكب الاحتلال 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا، و310 جرحى، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

28/01/2024 09:15:05