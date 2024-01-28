نمو الصادرات الوطنية لدول منطقة التجارة العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا) - تصدرت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لجهة الصادرات الوطنية بنسبة 12.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها (بترا) ارتفاعا في قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023، لتصل إلى 2.820 مليار دينار، مقابل 2.508 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى السوق السعودي، وصولا إلى نحو 911 مليون دينار.

أما عن حجم الصادرات الوطنية إلى اتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 0.6 بالمئة، لتبلغ حوالي 1.901 مليار دينار، مقارنة مع 1.890 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى السوق الكندي لتصل إلى 85 مليون دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، تراجعت الصادرات الوطنية مع دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر تشرين الثاني للعام 2023، بنسبة 7.7 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 383 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 415 مليون دينار، نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى هولندا، حيث بلغت 73 مليون دينار.

وأظهر التقرير، انخفاضا في حجم الصادرات الوطنية مع الدول الآسيوية غير العربية حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2023، بنسبة 11.6 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.904 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 2.153 مليار دينار، ويأتي هذا نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الهندي حيث بلغت 1.157 مليار دينار.

أما عن باقي التكتلات الاقتصادية، فقد شهدت تراجعا في حجم الصادرات الأردنية حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي من العام 2023، بنسبة 21.4 بالمئة، لتبلغ حوالي 598 مليون دينار، مقارنة مع 761 مليونا للفترة نفسها من العام 2022، ناتجة عن انخفاض حجم الصادرات إلى منطقة الحرة والبالغة حوالي 247 مليون دينار.

-- (بترا)

و ر/اص/ب ط

28/01/2024 08:30:44