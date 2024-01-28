غوتيريس يناشد الدول بتعليق قراراها بشأن تمويل الاونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 28 كانون الثاني (بترا) - أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، ان الامم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد العديد من موظفي وكالة (الأونروا)، مناشدا الدول بتعليق قراراها بشأن تمويل الاونروا.

وتابع غوتيريس في بيان صحفي، صدر فجر اليوم الاحد، أنه تم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للامم المتحدة، مضيفا أن من بين الأشخاص الـ 12 المتورطين، تم التعرف على تسعة منهم على الفور وإنهاء خدماتهم من قبل المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني؛ وتأكدت وفاة أحدهم، وجاري توضيح هوية الاثنين الآخرين.

وأكد ان "أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية، حسب تعبيره، سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، مضيفا ان "الأمانة العامة على استعداد للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع إجراءات الأمانة العامة لهذا التعاون".

ولم يقم غوتيريس بتسمية السلطة المقترحة وان كانت تابعة لدولة طرف ثالث ام هي السلطة الفلسطينية.

وكانت الأونروا قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء مراجعة كاملة ومستقلة للمنظمة في 17 كانون الثاني.

لكن غوتيريس أعاد التذكير بأنه في الوقت نفسه، يعتمد مليونا مدني في غزة على المساعدات الحيوية التي تقدمها الأونروا من أجل البقاء اليومي، لكن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع المتطلبات لدعمهم في شهر شباط، مناشدا بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، بتعليق قرارها على الأقل، من أجل ضمان استمرارية عمليات الأونروا".

وجاء في البيان انه "يجب أن تكون للأفعال البغيضة المزعومة التي ارتكبت من هؤلاء الموظفين عواقب"، مستدركا ان "عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى الأونروا، الكثيرون منهم يعملون في أكثر الأوضاع خطورة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، ولا ينبغي أن يتعرضوا للعقاب".

وشدد غوتيريس على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

28/01/2024 08:26:43