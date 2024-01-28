المنخفض الجوي يرفع الطلب على الغاز والكاز

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، إن الطلب على الغاز المنزلي ارتفع خلال اليومين الماضيين من 150 ألف اسطوانة إلى 210 الاف اسطوانة يومياً.
وأضاف السعيدات لـ " الوكيل الإخباري" أن الطلب على الكاز ارتفع 20%، فيما استقر الطلب على مادتي الديزل والبنزين.
وتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز والكاز مع استمرار الأجواء الباردة، التي تشهدها المملكة.
وتتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق، يتخلله أمطار غزيرة في مختلف مناطق المملكة، والذي من المُتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع.
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