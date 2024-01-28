المنخفض الجوي يرفع الطلب على الغاز والكاز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، إن الطلب على الغاز المنزلي ارتفع خلال اليومين الماضيين من 150 ألف اسطوانة إلى 210 الاف اسطوانة يومياً.

وأضاف السعيدات لـ " الوكيل الإخباري" أن الطلب على الكاز ارتفع 20%، فيما استقر الطلب على مادتي الديزل والبنزين.

وتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز والكاز مع استمرار الأجواء الباردة، التي تشهدها المملكة.

وتتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق، يتخلله أمطار غزيرة في مختلف مناطق المملكة، والذي من المُتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع.