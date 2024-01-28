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انخفاض معدلات عنف النساء ضد الرجال في العراق

1/28/2024 6:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن اللواء في وزارة الداخلية العراقية، عدنان حمود سلمان، انخفاض معدل العنف الأسري مقارنة بالشهر الماضي، وأن حالات العنف من النساء ضد الرجال سجلت نسبة 13% بعد أن كانت 17%.
وقال سلمان وهو مدير عام مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في الداخلية، لشبكة "رووداو" الإعلامية إن "حالات العنف من الرجال ضد النساء انخفضت من 57% الى 54%.
وكان مجلس الوزراء أقر في أكتوبر 2020، مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، ومرره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرع حتى الآن نتيجة لمعارضة نشأت في ذلك الوقت.
كما تسجل في المحافظات عشرات حالات العنف يوميا، وتتركز الحالات في محافظات الوسط والجنوب تليها مدن إقليم كردستان.
وذكرت الإحصائيات أن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، سجلت ما يقارب 7 آلاف حالة عنف أسري بحق النساء والأطفال وكبار السن، وتركزت غالبيتها في المحافظات الوسطى والجنوبية والمناطق الفقيرة، علما أن هذه الإحصائيات قد لا تكون دقيقة لأن العدد الأكبر من المعنفين لا يبلغون عن تعرضهم للتعنيف وخصوصا النساء.
بينما سجل عام 2021 ارتفاعا في شكاوى الرجال ضد زوجاتهم، بسبب تعرضهم للعنف، ووصلت إلى بعض المحاكم لوحدها 90 شكوى تقابلها 700 شكوى اعتدى فيها رجال على نساء.

روسيا اليوم

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