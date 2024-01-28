مكافحة المخدرات تلقي القبض على 22 شخصاً منهم اثنان مصنفان بالخطرين

MENAFN - Amman Net) إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع 11 قضية نوعية لتجار ومروجين للمخدرات في مختلف مناطق المملكة وتلقي القبض خلالها على 22 شخصاً، منهم اثنان مصنّفان بالخطرَين .

تفكيك شبكة جرمية لترويج المخدرات في إربد، وإلقاء القبض على أفرادها كافّة ، وضبط شخصين صنّعا مادة الكريستال القاتلة في قضية أخرى

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 11 قضية نوعية في مختلف مناطق المملكة ، أُلقي القبض خلالها على 22 شخصا من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها.

وأكّد الناطق الإعلامي أن أبرز تلك القضايا كانت في محافظة إربد، إذ جرى بعد جهد استخباري تفكيك شبكة جرمية لترويج المواد المخدرة في المحافظة امتهنت نشر المخدرات وترويجها بالمحافظة ، وأُلقي القبض على ستة من أعضاء الشبكة احدهم مصنف بالخطر بعد متابعة نشاطهم الجرمي ومراقبته وتحديد أماكنهم ومداهمتهم وضُبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المعدة للترويج .

وجرت كذلك في محافظة إربد مداهمة إحدى الشقق التي استخدمها شخصان لتصنيع مادة الكريستال المخدرة والقاتلة ، بعد متابعة معلومات وردت حولهما وأُلقي القبض عليهما وضبط داخل الشقة كميات كبيرة من المواد الكيميائية التي تُستخدم لصناعة تلك المادة القاتلة، إضافة إلى ما يقارب ال 3.5 كغم من مادة الكريستال القاتلة .

وفي البادية الشمالية تم التعامل مع أربع قضايا أُلقي القبض في الأولى على شخصين وبحوزتهما 8 كفوف حشيش و1000 حبة مخدرة وكميات من العملة المزيفة حاولا تسويقها على محلات تجارية ، فيما أُلقي القبض في الثانية على تاجر للمخدرات بعد مقاومة وإطلاق النار باتجاه القوة الأمنيّة وضبط بحوزته 35 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في القضية الثالثة على شخصين من مروجي المخدرات وتجّارها أحدهما مصنف بالخطر بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما على 7 كفوف حشيش و 4000 حبة مخدرة وفي القضية الأخيرة ضبط أحد مروجي المخدرات وبحوزته 7 كفوف حشيش .

وفي العاصمة جرى التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الاولى على تاجر ومستورد للمخدرات ومزور للوصفات الطبية والوثائق الرسمية بعد جمع المعلومات حوله ومداهمة الشقة التي يستخدمها لنشاطه الجرمي وضبط داخل الشقة على نصف كغم من مادة الكريستال القاتلة و400 وصفة طبية مزورة ومجموعة من الاوراق الرسمية المزورة، إضافة إلى معدات تستخدم للتزوير، فيما أُلقي القبض في القضية الثانية على ثلاثة أشخاص يروجون مادة الكريستال المخدرة والقاتلة وضبط بحوزتهم ربع كغم من تلك المادة .

وفي محافظة العقبة أُلقي القبض على مروج بحوزته 6000 حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في محافظة معان على شخصين من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهما 5000 حبة مخدرة و 3 كفوف حشيش ، وفي إحدى مناطق غرب البلقاء أُلقي القبض على شخص استخدم منزله لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة وضبط داخل المنزل على كميات كبيرة من تلك الأشتال وكمية من مادة الماريجوانا المجففة .

وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرت إحالة القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.